'No me llevo con Paulina Rubio', revela Mariana Garza

Aunque convivieron durante muchos años, Paulina Rubio y Mariana Garza no se llevan bien.

En una entrevista con Adela Micha, Mariana dijo que no son amigas. “No me cag.., de verdad, no. Pero no me llevo. Porque efectivamente no coincidimos en casi nada”, aseguró.

Lo que sí aclaró es que admira el trabajo como cantante de Rubio.

“Admiro profundamente su trabajo, créanme que sé perfectamente bien cuáles son las grandes fortalezas que ella tiene. Es una mujer de trabajo y por supuesto que reconozco la gran carrera que tiene”, resaltó Mariana.