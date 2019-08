Desata polémica foto de Trump y Melania sonriendo junto a bebé huérfano de El Paso

El niño de la imagen, que la primera dama publicó a través de su cuenta de Twitter, es hijo de Jordan y Andre Anchondo, de 24 y 23 años, dos de las víctimas mortales de la masacre, y fue vestido para la ocasión con pantalón de mezclilla, camisa y una camisa de cuadros.

El bebé, de apenas unos meses, sobrevivió al ataque gracias a la actuación de su madre, que se colocó como escudo humano para salvarle la vida. Su uso en una foto dos días después por parte del presidente y la primera dama ha sido calificado como "obsceno" por algunos medios de EUA.

La imagen ha sorprendido a muchos en las redes sociales como una muestra de la falta de empatía o respeto por la gravedad de la ocasión por parte del mandatario.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR