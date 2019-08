Libertad, de Christian Chávez, tiene un segundo aire

Hace casi una década su música era censurada por hablar de la libertad sexual, y en la actualidad Christian Chávez celebra que existan avances en esta materia, al tiempo que temas como Libertad tengan una segunda oportunidad gracias al público.

“En aquel entonces cuando presenté el tema me decían que no había espacio para la música gay, lo que no sabían es que era el comienzo de la apertura”, apuntó el ex-RBD en entrevista con Notimex, quien desde entonces ha luchado por el respeto y la igualdad a la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales).

Por lo que ahora es un gusto que Libertad, que habla de la diversidad sexual, la libre expresión y el respeto hacia los demás, tenga un nuevo aire gracias al público que le ha dado una segunda vida al escucharla y compartirla, afirmó.

“Esta canción la escribí junto con Samo, de Camila, y filmé el video en Los Ángeles en dos días. Este tema se volvió muy importante para mí, porque acababa de lanzar mi disco Almas transparentes y me dijeron que en la radio no había espacio para este tipo de letras”, explicó.

El también actor destacó que cuando le dijeron eso acompañado de la frase: “No hay espacio para la música gay”, entendió que había que hacer algo al respecto y fue cuando nació Libertad, que la considera como un himno a la intolerancia y una forma de alzar la voz.

Compartió que Samo y Sebastián Jácome (productor musical) fueron quienes lo respaldaron con esta canción, lo mismo que Anahí. “Ella siempre me ha apoyado y esa ocasión no fue la excepción, causamos polémica en ese momento con el video; sin embargo, a la distancia podemos decir que el panorama es otro y aunque falta mucho por hacer, hemos avanzado.

“Yo no me tomo las cosas de forma personal, sé que eran otros tiempos y que también yo aposté por no quedarme callado y hablar sobre mi sexualidad a través de esta canción y video”.

Mencionó que en México fue sumamente criticado por este trabajo, en el que expuso a la comunidad gay con lo bueno y lo malo que tiene, “yo siempre les dije que al igual que en el mundo heterosexual, (en el LGBTTTI) estamos llenos de claroscuros.

“El video lo que muestra es cómo una persona al descubrirse se topa con distintas cosas que son parte de la realidad, como son las drogas, las fiestas, una vida sexual sin límites en ocasiones, y por ello muchos confunden la libertad con el libertinaje”.

Compartió que tampoco pensó en generar falsos conceptos de la comunidad, “creo que lo mejor es no juzgar, porque todo tiene su lado bueno y malo, debemos aprender a convivir sin meternos en la vida de otros”.

De ahí que también a través de imágenes reafirmara en el video lo que ha simbolizado la libertad a lo largo de la historia de la humanidad, así como la defensa de los derechos humanos.

Christian actualmente le ha dado prioridad a su faceta como actor, ya que desea disfrutar más de la estabilidad, aunque la música sigue presente en su vida.

Muestra de ello es que viajará a Brasil para hacer una serie de cuatro de presentaciones al lado de reconocidos intérpretes de ese país sudamericano, donde gracias a RBD es muy querido.

Los "shows" son con motivo de un disco de corta duración (EP) que grabó como una forma de agradecerle al público su cariño.

Christian Chávez en fecha reciente intervino en la serie Run coyote run, del productor mexicano Gustavo Loza, y además prepara otros proyectos actorales.