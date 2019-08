Proponen investigadores solución integral al problema del agua en La Laguna

Ambientalistas de Encuentro Ciudadano Lagunero presentaron la iniciativa ciudadana que denominaron “Derecho humano al agua y seguridad hídrica para la población de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango”, en el que piden proteger el agua del acuífero, que es la reserva para el futuro en la región.

Consideran que el presidente de la república ha sido mal informado y que se le está conduciendo a decidir que apoye el proyecto del acueducto y la potabilizadora de la presa, que resulta muy costoso, cuando esta alternativa evade enfrentar el tema central que aqueja a la región, que es la sobreexplotación y contaminación del Acuífero Principal.

"Tal parece que el presidente de la república ha sido mal informado y lo están conduciendo a decidir apoye dicho proyecto que resulta oneroso, puesto que se estima costará, 8 mil 250 millones de pesos. En él se contempla potabilizar 120 millones de metros cúbicos y continuar bombeando 76 Mm3 para cubrir una demanda de 196.0 hm3, volumen estimado para satisfacer el abasto de la población lagunera en 2040, por lo que después de este año es posible que se necesite incrementar el volumen de agua superficial del río Nazas a potabilizar, o disponer del río Aguanaval, sino es que antes su aportación se centra en proveer agua potable a la población pero no aborda el problema central de la sobreexplotación del Acuífero Principal", indican.

Los integrantes de Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL) proponen que se centren los esfuerzos en recuperar el Acuífero Principal y presentan una estrategia donde señalan el abasto de agua potable a la población vulnerable, en la que se elabore un Programa Epidemiológico para la Prevención y Atención de Enfermedades provocadas por el Hidroarsenicismo Crónico, así como establecer en 2020 una Red Pública de Casas de Agua que operen con tecnología de Ósmosis Inversa en 100 comunidades rurales donde se presenten valores elevados de concentraciones de Arsénico.

Regular las extracciones de agua del subsuelo, pues el déficit en la gestión hídrica gubernamental debe resolverse, en una primera etapa, reduciendo las extracciones al nivel concesionado y, en una segunda etapa, una vez que se supere la crisis hídrica actual, recuperar el balance hidráulico entre extracción y recarga. En esta Iniciativa Ciudadana se propone establecer un Sistema de Medición Telemétrica que permita cuantificar en tiempo real los volúmenes de agua que se bombean en mil 650 pozos, 43% de un total de 3 mil 804 de las concesiones que aparecen registrados en el padrón de pozos y usuarios del Acuífero Principal, considerando solo aquellos a los cuales se les haya concesionado volúmenes mayores a 200 mil m3. La instalación de medidores telemétricos regularía la extracción de 589 Mm3 equivalente al 88.2% del volumen concesionado. Considerando que el costo de un medidor telemétrico oscila entre 150 mil y 200 mil pesos, la inversión para adquirir los medidores para los mil 650 pozos sería en un rango de 247.5 a 330 millones de pesos, al cual se adicionaría el correspondiente al establecimiento del centro de comando y su operación (500 millones en cinco años). En total es factible que el costo total ascienda un aproximado 10%, o quizás menos, de la inversión de que se pretende aplicar en la construcción y operación de la potabilizadora de aguas superficiales por 5 mil 390 millones, sin considerar la contemplada en el concepto de mejoramiento de eficiencia en redes, y se rescatarían mayores volúmenes que con la potabilizadora.

Recarga de aguas superficiales en Acuífero Principal diseñar un Programa de Recarga en el Acuífero Principal utilizando volúmenes de aguas superficiales actualmente destinados al uso agrícola por un período de 30 años, cambiaría el uso agrícola a uso ambiental. La adquisición de esos derechos será gradual durante los primeros cinco años hasta acumular un volumen total de 120 Mm3, que representarían entre un 8 y 12% de los volúmenes total extraído anualmente de las presas.

Transición del modelo de producción agropecuario de mayor a menor demanda de agua, reducir y acotar las superficies de cultivo de alta demanda de agua regadas con aguas subterráneas, como la alfalfa para el primer caso o nogal para el segundo.

Fondo para la Transición Económica-Ambiental, que ofrezca a los agricultores opciones de financiamiento crediticio bondadoso y subvenciones que permitan amortiguar el impacto económico-social.

Modernización de las redes de distribución de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

Señalan que, de acuerdo a un estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un 28.4 por ciento del volumen extraído del acuífero Principal contiene concentraciones del metal por arriba de la tolerancia, según la NOM-127-SSA y más de tres cuartos superiores al estándar internacional de calidad de agua para consumo humano determinado por la Organización Mundial de la Salud.

Ver más: Aplaude Gobierno obra de acueducto

El documento refiere que médicos universitarios estiman que en la región hay alrededor de 200 mil personas residentes en las ciudades y comunidades rurales expuestas a riesgos de salud por ingesta de agua contaminada, según la norma nacional, cifra que sube al tomar en cuenta la norma internacional. Las afectaciones, además de cánceres y diabetes, también incluyen daños en la piel, en el sistema cardiovascular, cognitivo y reproductivo.

Esta disminución en la calidad del agua y el abatimiento en los niveles freáticos en el Acuífero Principal expresan otro fenómeno denominado “deterioro ambiental del recurso hídrico” que denota deficiente gestión del recurso. Por ello, expresan su interés de construir una agenda del agua que oriente la política hídrica hacia un manejo y uso sostenible, ante la capacidad limitada de las instituciones para hacerlo.

El documento explica que en La Laguna no se cumple el Derecho Humano al Agua, no se satisface la demanda para la población en calidad de agua por no cubrir los estándares internacionales establecidos en las resoluciones de Naciones Unidas emitidas entre 1999 y 2010 y con lo dispuesto en el artículo cuarto constitucional, la legislación reglamentaria de este y la propia Norma Oficial Mexicana, y en algunos casos cada vez más frecuentes tampoco se abastece en cantidad.

A la par de esto, también se enfrenta un grave problema de Seguridad Hídrica presente y, sobre todo futura, porque aunado a que actualmente se abastece agua de manera insuficiente y contaminada a la población, se están agotando las fuentes disponibles y tampoco se están asegurando reservas de agua para el futuro. Esta problemática deriva del inadecuado manejo y uso del agua que hemos realizado en la Comarca Lagunera durante el último medio siglo, donde se ha priorizado el uso del agua como mercancía y no como Derecho Humano. Este problema se ha centrado en el manejo no sostenible de las aguas subterráneas depositadas en los acuíferos ubicados en la región, algunos de ellos se ha sobreexplotado de manera indiscriminada como es el caso del Acuífero Principal, el más importante de los ocho existentes.

"La principal medida de adaptación que debemos aplicar los laguneros para enfrentar el Cambio Climático Global es proteger y asegurar las fuentes actuales que constituirán las reservas de agua para el futuro, y estas se encuentran principalmente en el subsuelo", exponen.