Sí va potabilizadora: AMLO

Luego de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reiterara su compromiso sobre la construcción del proyecto de la potabilizadora de agua para La Laguna, tanto el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, como el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, aplaudieron la decisión.

El compromiso fue refrendado ayer por el presidente López Obrador durante la conferencia matutina que realizó desde Durango, donde se encuentra en una gira en la que realiza una revisión hospitalaria.

Después de que el presidente manifestara que de todas las peticiones en La Laguna la más urgente era la del agua, por los niveles de arsénico en la región, dijo que el proyecto de potabilización terminaría antes de concluir su sexenio.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, consideró la declaración como una buena noticia para la región, y explicó que tanto su Gobierno como el de Durango trabajan de la mano en un proyecto integral, y que han estado en contacto permanente con el gabinete federal.

"Actualmente realizamos acciones para solucionar los problemas de agua en toda la región Laguna; perforamos algunos pozos en diferentes municipios, pero este proyecto permitiría el abastecimiento de agua a toda la región", comentó el gobernador de Coahuila.

De igual forma, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, catalogó como "muy buen anuncio" el refrendo que hizo el presidente.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, se refirió a la conferencia mañanera de ayer, en la que el presidente de México confirmó que la conducción de agua de las presas hacia La Laguna a través de un acueducto es "necesaria y urgente". El alcalde celebró el anuncio de que el proyecto sí se realizará en el mediano plazo, ya que se trata de una medida que garantizaría el abasto para la población de la región en los próximos años.

"Me parece un muy buen anuncio porque esto le dará viabilidad a futuro a la Comarca Lagunera; nos permitirá pues tener agua suficiente, no seguir perforando pozos, disminuir pues temas de salud, que tenemos que estar poniendo filtros en algunos pozos, y sobre todo utilizar el agua que tenemos en La Laguna; me parece muy buena noticia por muchas razones".

Zermeño además dijo que, al margen de dicho anuncio de parte del Ejecutivo federal, la administración municipal mantendrá los trabajos de perforación de los pozos necesarios, la ampliación de la red de distribución y obras de mejora en favor de la "disponibilidad de agua potable" para Torreón, esto mientras se inicia la construcción de la potabilizadora, el acueducto y otros elementos para trasladar el agua de las presas a la región.