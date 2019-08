Aseguran que no es 'cacería de brujas'

De cara al inicio del proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento de Lerdo, las coordinaciones generales de los equipos de la presidenta municipal María Luisa González Achem y del alcalde electo, Homero Martínez Cabrera, se reunieron ayer para definir el cronograma que marcará los trabajos en cada una de las dependencias y que permitirá que el trámite sea más ordenado.

Gerardo Lara Pérez, coordinador general del Comité Receptor, dijo que este procedimiento no se trata de una "cacería de brujas" ni de una auditoría y que "yo respeto las voces que mencionan en el sentido de que hay ataques a la administración saliente, nosotros no venimos con ese espíritu, nosotros venimos con la intención única y exclusivamente pues de recibir".

El proceso de entrega-recepción en Ciudad Jardín contemplado en la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Durango, iniciará a partir de las 10:00 horas de este lunes 12 de agosto y se pretende concluirlo el día 30 de este mismo mes.

Por su parte, Ricardo Torres Rodríguez, secretario del Ayuntamiento y coordinador general del Comité de Entrega, expresó que el Gobierno de González Achem no tiene ningún inconveniente de iniciar este proceso y añadió que "ya estamos casi al 100 por ciento, no hay nada que esconder, hay una buena relación entre los que nos vamos y los que vienen, no hay ningún partido, no debe de haberlo".

La reunión se celebró minutos después de las 13:00 horas de ayer viernes en la secretaría del Ayuntamiento. También estuvieron presentes Ricardo Olivares Porras, contralor municipal y Jesús Mario Castrillón, exdirector del Sapal y que en el Comité Receptor, participará en el área de la Tesorería Municipal.

Más tarde, el Ayuntamiento de Lerdo emitió un comunicado informando que la Comisión de Entrega sostuvo una reunión para establecer los trabajos mediante los cuales se realizará la entrega de las diversas dependencias municipales al gobierno entrante.

Se dio a conocer que el lunes 12 de agosto se arrancará el proceso de Entrega-Recepción con las direcciones de Atención Ciudadana, Arte y Cultura, Medio Ambiente y Ecología, Plazas y Mercados y Predial.

El cronograma establece que de manera diaria se podrán entregar entre 5 y 6 dependencias, haciendo hincapié en que algunas áreas por lo extenso de sus inventarios y las funciones propias, tardarán más de un día en su entrega, por ejemplo, Obras Públicas, Sistema DIF, Sapal y Tesorería Municipal.