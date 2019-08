LA POLÉMICA está en sus letras

A lo largo de la historia de la música han salido canciones que han incomodado a la sociedad por sus contenidos misóginos, que incitan a la violencia o bien que relacionan a situaciones extrañas.

La ingrata de Café Tacvba es uno de esos tantos temas que han provocado bastante controversia en México.

Unas declaraciones de la banda, realizadas hace unos años, recobraron fuerza en redes sociales acerca de la intención de la agrupación de no volver a tocarla, algo que terminaron haciendo.

El motivo es que su contenido resultaba inadecuado ante un tema tan sensible como lo son los feminicidios.

Consideraba el vocalista Rubén Albarrán que la banda había evolucionado y ahora sí estaba sensibilizada respecto al problema del feminicidio, por lo que consideraron incluso cambiar la letra de la canción.

La canción da voz a un hombre dolido con una mujer (La Ingrata) y al final le dice "Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral".

El diciembre de 2016, el cantante colombiano Maluma fue objeto de críticas por el contenido de su tema Cuatro Babys.

"La primera se desespera se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda", dice el tema tachado de "absolutamente denigrante para el género femenino", por lo que incluso se lanzó una iniciativa en change.org para que el video fuera retirado de YouTube.

Gerardo Ortiz enfrentó un escándalo cuando el video de su tema Fuiste mía fue señalado por "incitar al feminicidio". Se pidió también que fuera retirado de YouTube. Luego fue investigado porque la finca donde se filmó el material estaba vinculada al narcotráfico.

En el caso de Roberto Tapia una de sus canciones fue vinculada al escándalo por abuso de menor que enfrenta.

Una adolescente de 16 años lo acusó de abusar de ella cuando tenía 14 años y de inmediato se especuló con que la canción Las edades podría estar relacionada con la relación de Tapia y ella.

"Me enamoré de ti, no de los años que tienes", dice el tema Las edades, cuyo video oficial generó nueve millones de visualizaciones en Youtube.

La granja de Los Tigres del Norte sobre el tema del narcotráfico en México, fue objeto de censura e incluso hubo una recomendación de la Secretaría de Gobernación.

Otro tema que desató controversia en los noventa fue Lo mejor de mí, de la cantante Lynda, y es que en su letra decía "Pero si te pasas, te parto la cara, yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra". Algunas estaciones de radio censuraron esa parte, lo incómodo era la palabra "perra".

