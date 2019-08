Se mantienen indígenas en la pobreza

La millonaria inversión que ha hecho tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales, en las estrategias de combate a la pobreza como la Cruzada Nacional contra el Hambre, de poco o nada han servido para la comunidad indígena, pues en 10 años sólo alrededor de 100 mil personas han salido de su condición de pobreza, en tanto que 600 mil cambiaron su estatus de pobreza extrema a pobreza, es decir. siguen viviendo en condiciones muy vulnerables.

De acuerdo a la infografía que realiza el Consejo Cívico de las Instituciones, en la Laguna (CCI), de los 8.5 millones de población indígena que había en el 2008, al cierre del 2018 bajó a 8.4 millones, en tanto que la población indígena en extrema pobreza pasó de 4 millones a 3.4 millones, en 10 años.

El dato se da a conocer en los indicadores que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre las condiciones en las que viven los diferentes grupos étnicos en el país, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto.

Se revela que en Coahuila hay 13 mil 349 indígenas, en tanto que en Durango hay 51 mil 680 indígenas, los cuales viven en condiciones muy vulnerables, descartando a la etnia Kikapoo, que es originaria de Estados Unidos.

En ambos estados son cinco grupos étnicos los que engrosan la población, por ejemplo en Durango hay un total de 40,584 Tepehuanos del Sur, 2,738 Huicholes, 2,481 del grupo Náhuatl, 1,531 Tarahumaras y 718 Mazahuas.

En el estado de Coahuila son un total de 3.034 del grupo Náhuatl, 1,281 Totonaco, 965 del la etnia Zapoteca, 918 Mazahua, 585 Tarahumara y sólo hay 229 de la etnia Kikapoo.

En el contexto nacional, se consigna que en el año 2008 había un total de 49.5 millones de personas en condición de pobreza, de los cuales 41 millones son población no indígena y en 2018 pasó a 52.5, de los cuales 44.1 millones de personas no pertenecen a alguna etnia.

En condiciones de extrema pobreza, la medición que hizo el Coneval revela que hace 10 años el total era 12.4 millones de personas, de las cuales 8.4 son personas no indígenas y el año pasado sumaron 9.3 y eran 5.9 millones de personas que no pertenecían a ningún grupo étnico.

Si se habla del poder adquisitivo, los datos revelan que el "tope" de ingreso por familia en condiciones de pobreza, es 3,000 pesos al mes y si hablamos de los que viven en pobreza extrema es de 1,900 mensuales; es decir hay ocasiones en que comen solo una vez al día, considerando a familias con 4 o 5 integrantes.

"Lastimosamente vemos que al menos en el tema de los indígenas, las estrategias de combate a la pobreza, no han sido efectivas. Ahí están los datos, desgraciadamente sigue siendo una población olvidada, prácticamente somos los herederos de nuestra cultura y al momento de apoyar a estas culturas, las dejamos en el olvido", refiere Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación del CCI.

Agrega que la mayoría de los grupos étnicos, viven en regiones muy alejadas, en donde no hay acceso a servicios tan elementales, como el acceso a la salud, agua entubada o electricidad.

"La mayoría están arriba de la montaña, donde no hay escuelas, clínicas, agua potable electricidad y es muy difícil que tengan los servicios básicos que podamos tener en la ciudad".

Los datos revelan también que 3.7 millones de indígenas en el país viven en rezago educativo, son analfabetas, no conocen el idioma español o no han terminado primaria o secundaria, por lo que se les dificulta obtener un empleo o simplemente comercializar sus mercancías.

Un total de 1.9 millones no tienen acceso a servicios de salud, 9.4 millones no tienen seguridad social; es decir, casi todos los indígenas del país, llegan a la edad adulta sin una pensión y no conocen el tema de las prestaciones, 3.8 millones comen solo una vez al día y en la mayoría de los casos el alimento es tortilla y frijol o tortilla con sal.

Además, 3.4 millones no tienen una vivienda digna, pues viven en casas de cartón o con techos de lámina y 6.9 millones de personas no tienen acceso al agua, electricidad o drenaje.

La realidad es que por años, los gobiernos se han se gastado millones de pesos en programas sociales, pero poco o nada llega a ese segmento de la población.