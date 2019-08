Pide PRC a Piña actuar con juicio

Integrantes del Partido de la Revolución Coahuilense se manifestaron con su presencia en Matamoros, en el acto de arranque de obras conjuntas entre los gobiernos estatal y municipal, en donde a decir de Abundio Ramírez Vázquez, dirigente del partido, el alcalde Horacio Piña mandó a retirarlos mediante el uso de seguridad pública municipal.

Ante ello, llamó al alcalde Horacio Piña, a actuar con madurez, ya que no había por qué ocupar ese tipo de sistemas, ya que el PRC venía pacíficamente, tan así, resaltó, que pudieron quedarse a observar el acto en donde el gobernador del Estado anunciaba las obras para Matamoros y anunciaba diversos proyectos que se vienen para la región de La Laguna.

"No venimos a pelearnos con el alcalde Horacio Piña, modestamente quiero decir que si quisieramos pelearnos con Horacio Piña, el evento no se realizaba simplemente, pero al tener nosotros una actitud de respeto con las autoridades, incluido con el señor Piña, pero luego se tornan las cosas personales, y no es así, por lo que yo invito al alcalde y a todo el Cabildo a que hagan las cosas bien, nosotros somos un partido político serio y en Matamoros tenemos presencia", indicó.

De igual forma, dijo que el alcalde Piña debe poder tratar con el PRC tal y como debe tratar con las demás fuerzas políticas, "nosotros somos una fuerza de izquierda y no somos partidarios de utilizar la fuerza pública para reprimir, por lo que invitamos al alcalde Horacio Piña a que se deje de situaciones de inmadurez, viscerales, porque somos un partido serio y representamos a miles de ciudadanos aquí en Matamoros y vamos por más, porque hay presencia en todo Coahuila, que respete, que sea demócrata, porque no venimos a pelear con él como alcalde", concluyó.