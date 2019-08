Esperan 'lecheros' se concreten centros Liconsa

"Si vemos una luz a final del túnel, estamos muy agradecidos, porque es la primera vez que se nos toma en cuenta, pero estaremos más agradecidos hasta ver que se concrete el proyecto, por lo pronto son promesas y de promesas no vive el hombre y necesitamos que lo que han venido a decir sea cierto", dijo el representante de la Asociación de Pequeños Productores Rurales, Baudilio Rodríguez Abusaíd.

Lo anterior tras realizarce en Francisco I. Madero el Foro Sobre la Problemática de Comercialización de Leche, en el que se convocó a pequeños productores, y donde estuvieron el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Eduardo Roon Ramos, Javier Borrego Adame, diputado por el Distrito 02 y el titular de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez.

Rodríguez Abusaíd explicó que en la reunión se revisó el avance que se lleva de la inscripción al padrón de los pequeños productores de leche, que entregarán su producto en el Centro de Acopio, el cual lleva aproximadamente un 70, 75 por ciento de avance. El compromiso es que se les recibiría en 8.20 pesos el litro de leche a los pequeños productores y el beneficio podría ampliarse para los medianos y grandes productores, que no tengan compromisos con pasteurizadoras, pero a ellos se les pagaría en 7.20 pesos por litro.

Expuso que también se tocó el tema de los productores de leche de cabra, aunque no compran ese tipo de leche, pero se dijo que también habrá algún tipo de programa para apoyarlos.

"Eso es sumamente importante para La Laguna, que se tenga un centro de acopio, porque Liconsa es una de las empresas que compra más leche en el mundo, la que más compra leche en polvo en México y con ello se deja de importar y que siempre lo hemos dicho, no es leche".

Mencionó que el precio que se comprometió es excelente, pues en las empresas pasteurizadoras les están recibiendo en 6.50 a 6.80 pesos litro y los productores batallan para que les paguen, pues o no lo hacen a tiempo, incluso tienen que ir a Monterrey o Chihuahua a los corporativos para reclamar el pago de su producto.

"Ahorita, en este momento ha sido la temporada que más ha faltado leche, en los últimos 10 años, en México la producción de leche vacuna ha bajado en un 30 por ciento y en la Comarca Lagunera tenemos un faltante importante de leche, de lo que necesita la industria, pero ni así reaccionan, es una burla para los productores, porque sabemos que les falta leche, cuando en Estados Unidos cuesta en promedio 7.50 y ni así ayudan a los productores, siguen abusando", finalizó.

Producción lechera