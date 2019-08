Se reúnen alcaldesas de Gómez Palacio

La presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, dijo que su administración está lista para iniciar con el proceso de entrega-recepción, por lo que este sábado se reunirá con la alcaldesa electa, Marina Vitela Rodríguez, para definir cuándo comenzará de manera formal.

"Lo voy a platicar con ella a ver qué sugiere, para hacer la entrega-recepción, como Dios manda, como debe de ser, y pedirle que ojalá continúe con estos proyectos tan importantes", expresó.

Señaló que desde hace varios meses cada una de las oficinas municipales se ha comenzado a preparar para este proceso, por lo que se diseñaron formatos para agilizar el trámite.

"Estamos totalmente listos, para cuando nos digan ya, es ya", comentó.

Dijo que ya ha tenido algunas charlas con Vitela Rodríguez de manera informal y están en constante comunicación en este sentido.

Por otra parte, la presidenta municipal dijo que está lista para rendir su informe el próximo martes 27 de agosto, en el centro de convenciones del Posada del Río.

"Ahí daré mi último informe, un compendio de los tres años de gobierno y ahí la ciudadanía será quien diga si este gobierno les cumplió o no les cumplió", comentó.

La edil dijo estar contenta con lo realizado pero no satisfecha, pues consideró que faltaron recursos para completar las obras y proyectos que tenía para el municipio, además de que "tres años es muy poco tiempo para todo lo que se tenia proyectado y no se pudo hacer". No obstante, confió en que haya continuidad por parte de las administraciones venideras en cuanto a las obras y proyectos que están en proceso, para tener un crecimiento ordenado.

El primer grupo de contacto estará encabezado por el contralor, Javier Calderón, y como integrantes el oficial mayor, el tesorero, Óscar García, el síndico municipal, José Lorenzo Natera, el titular del área de Planeación, Lerins Varela, y el secretario del Ayuntamiento.

Por parte de la próxima administración participarán Cuauhtémoc Estrella González, como coordinador general, además de Karol Wojltyla Martínez Hernández, René Galindo Bustamante, Gretel Romo Prieto, Rubén Manuel Gallardo Enrique, Víctor Velázquez Ramírez y Abraham Rosas.

Alistan entrega-recepción