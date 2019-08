Filtran supuesta nueva foto íntima de Zague

En dicha imagen, el ahora comentarista posa frente a un espejo sin ropa, lo que lo coloca nuevamente en un escándalo de este tipo, pues durante el pasado Mundial de Rusia 2018, se filtró un video íntimo que desató una gran polémica tanto para él como para quien en aquel entonces era aún su esposa, la periodista Paola Rojas.

Ante esto los usuarios de Internet lo han convertido en la tendencia del momento, y como ya es costumbre, lanzaron algunas reacciones y memes con la foto del exfutbolista.

- Buenos días Zague, te llamamos porque...

- Si, si, si yo me la saco

- Pero es que...

- Quieres video o foto?

- No, nada, lo que pasa es que...

- Ahi está, si quieres mas me avisas pic.twitter.com/5PUHGIzv0b