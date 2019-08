Myriam da mensaje de esperanza a futuras madres

Después de atravesar varias dificultades para quedar embarazada, como sufrir de tres abortos, Myriam Montemayor celebra su segundo embarazo y quiere mandar un mensaje de fe a todas las mujeres que atraviesan por lo mismo.

"No fue una cuestión de que tuviéramos problemas para embarazarnos, pero algo pasaba y no se lograba, de verdad es todo un milagro lo que ocurre para dar vida y las mujeres estamos preparadas para todo. Yo lo quiero compartir porque es una situación que sí te desgasta en todos los sentidos, pero pidan mucho a Dios porque él escucha", comentó la cantante.

Después de tres embarazos que no se lograron, Myriam comentó que hubo un momento que se puso mal de salud.

"Uno no puede arriesgarse, porque ya tengo a mi hijo, ya se me habían acabado mis fuerzas, pero fue cuando ocurrió", contó la nacida en Monterrey.

Razón por la que la fe, dijo la exacadémica, ha sido la herramienta con la que afronta las situaciones difíciles de su vida.

"Nunca perdí la fe de que Dios nos iba a bendecir y a dar este regalo nuevamente y aquí estamos, felices toda la familia. A ver si en algunos años me sigue los pasos en la cantada".

Myriam indicó que atraviesa por un embarazo sin complicaciones, lo que le ha permitido seguir trabajando, por lo que asegura que regresará muy pronto después de dar a luz.

"Al igual que como cuando estaba embarazada de mi hijo, que ya tiene ocho años, hice teatro musical hasta los siete meses y ahora también me he sentido muy bien. Gracias a Dios voy a seguir trabajando todo septiembre y parte de octubre, la verdad es que la pancita me motiva mucho más", aseguró.

La cantante celebrará sus 17 años de trayectoria artística con un concierto llamado Mi historia en 17 años el próximo 30 de agosto en el Foro 18.69 y este viernes compartirá el escenario del mismo con el cuarteto Ellas.

"Hemos pasado de todo, yo creo que esta es una carrera bellísima, te da muchas satisfacciones, muchas bendiciones; pero a base de mucho trabajo, esfuerzo, disciplina, resistencia, pero estoy feliz de estar haciendo lo que me gusta, que es cantar".