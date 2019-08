Lana del Rey lanza tema de la nueva película de Guillermo del Toro

"Desde hace tiempo admiro su trabajo. Ella tiene una cualidad única para evocar imágenes con su música. Cuando pensamos en Season Of The Witch inmediatamente supe que tenía que ser ella porque ama esa era de la música. Es una gran canción", declaró el cineasta mexicano para Entertainment Tonight.

Excited for you to see this amazing film and to share my new cover of Season Of The Witch for the upcoming #scarystoriesmovie in theaters this Friday, produced by Guillermo del Toro @ReadlGDT and Director, Andre Ovredal @Filmtroll



Can’t wait to give Guillermo his star tomorrow!! pic.twitter.com/icnAJ8uTMz