Hugh Jackman manda mensaje de apoyo a Olivia Newton-John

En el marco de la gira The man. The Music. The show, que Jackman ofrece en varios países, decidió incluir al público que lo acompañaba en una de las presentaciones en Australia para externar a la estrella de Vaselina su mensaje.

“Hola Olivia, soy Hugh y 15 mil de tus amigos y familiares más cercanos. Escucha, eres la persona, mamá, embajadora, cantante y bailarina más increíble. Simplemente, te queremos”, es lo que el intérprete de Wolverine pronunció en el clip disponible en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Olivia respondió en la publicación “¡Oh Hugh! Eres muy dulce y considerado ¡Esto me hizo llorar! Saluda al hogar de mi corazón. Gracias a ti y a tu ozzie (jerga australiana para llamarse a sí mismos) audiencia. Amor y luz de regreso para ti y Deborra (esposa de Hugh)”.

Oh @RealHughJackman you are so sweet and thoughtful this made me cry! Say hello to my heart home! Thank you to you and your gorgeous Ozzie

audience! Love and light back to you and @Deborra_lee !!