La cuarta temporada de This is us ya tiene fecha de estreno para Latinoamérica.

A partir del próximo sábado 28 de septiembre la historia protagonizada por Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Justin Harley y Sterling K. Brown llegará a las pantallas de TV. La serie dramática ha sido galardonada con premios como el Globo de Oro y el Emmy y sigue la historia de la familia Pearson a través de distintas décadas: desde los años 80 hasta el presente. Los nuevos episodios podrán verse por FOX Premium Series y por la app FOX Premium. Además, la historia creada por Dan Fogelman ya ha sido renovada para una sexta temporada