Critican a Yalitza por presuntamente cobrar $30 mil por convivencia

En días recientes Yalitza Aparicio ha vuelto a ser tendencia en redes sociales luego que de que se diera a conocer la supuesta cantidad que cobra por convivir con sus fanáticos.

Fue a través del programa Sale el Sol donde la periodista Ana María Alvarado reveló que la actriz oaxaqueña solicita la cantidad de 30 mil pesos para asistir a eventos con sus seguidores.

"Ella hizo una película para defender a la clase trabajadora. Más lejos no puede estar, ahora entre guaruras y y no quiere dar entrevistas. Las reuniones, el Meet and Greet lo vende en 30 mil pesos por fotos y convivir con ella. Luchó por la clase trabajadora y ella, en las nubes", relata la periodista en un video.

#ElPrecioDeLaFama | Yalitza Aparicio hizo un película para defender a la clase obrera y ahora esta entre guaruras, no quiere dar entrevistas y vende reuniones en 30 mil pesos. Luchó por su clase trabajadora y ella en las nubes Con @anamaalvarado pic.twitter.com/VMTUKS5DqD — 24 HORAS (@diario24horas) August 4, 2019

Ante esto, los usuarios han reaccionado tanto a favor como en contra de Aparicio, asegurando que es un precio justo y lo comparan con los montos que algunos influencers también cobran por sus apariciones, así como comentarios en referencia a la humildad que aseguran debe tener.

Si #YalitzaAparicio quiere cobrar $20.00 o $30,000.00 es muy pedo de ella. Los eventos a los que asiste, seguramente ganan dinero con su imagen. Es totalmente justo que también ella lo haga! — I am miri Avalos (@miriam_avalos4) August 9, 2019

Ya ven como la bandita mexicana sí es clasista, racista y aspiracional?

30 mil pesos les parece mucho por el trabajo de #YalitzaAparicio.



La razón es muy sencilla, si cumpliera con los estándares de belleza impuestos,no tendrían pedo por ese sueldo, hasta dirían que es poco. — @frankrivers (@ResilenteVictor) August 9, 2019

Si actores de medio pelo que a duras penas los nominan a los tvynovelas cobran, que #YalitzaAparicio que fue nominada a un Oscar, cobre está chido, se lo merece... — Aprendiz de Brujo (@barrymtz84) August 9, 2019