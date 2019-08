Critican en Hoy a Alicia Machado por kilos de más

Alicia Machado recibió comentarios negativos sobre su figura durante su visita al programa Hoy.

Dentro de la sección Fit Police, Diego Di Marco quiso ser sincero con la ex Miss Universo y le dio su opinión sobre su cuerpo.

"Alicia, en este momento yo te veo, perdón por lo que voy a decir, no te quiero ofender, te veo con algunos kilitos de más", expresó.

"Sí los tengo", respondió Machado ante la defensa de Galilea Montijo

Pero Di Marco puntualizó:

"He visto a Alicia mucho más delgada, sobre todo porque ella tiene cuerpo de pera, si engorda lo que se engorda es la cintura. Está buenona, pero yo la veo inflamada".

Machado tomó con tranquilidad dichos comentarios y confesó que en efecto ella se siente "fat".

Ante el tenso momento, el entrenador abrazó a la también actriz y le ofreció su ayuda para bajar de peso.

"Te voy a ayudar a bajar de peso; ay no, va a llorar".

La exmodelo se tomó las cosas con calma, dijo que ya estaba acostumbrada a este tipo de comentarios y explicó que ahora su ritmo de vida es otro muy distinto, y aunque se cuida, reconoce que necesita hacer más ejercicio también por cuestiones de salud.

"Estoy acostumbrada, no se preocupen". "Sé que soy actriz y que trabajo en el mundo del espectáculo, pero yo ahora estudio en la universidad, tengo una oficina, trabajo; de repente la vida de modelo que tenía cuando era más jovencita ya no la tengo, porque tampoco me dedico eso".

Horas después de presentarse en el programa matutino, Machado compartió en Instagram una fotografía de 1996, cuando fue Miss Universo.