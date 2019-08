Celebran icónica fotografía

Cuatro hombres caminando por un paso peatonal en Londres se convirtió en la más emblemática fotografía del cuarteto de Liverpool.

Ayer se celebraron 50 años de la imagen que fue la portada del disco Abbey Road, de la banda británica de The Beatles.

Turistas y londinenses se dieron cita en el paso de cebra en el barrio de St. John's Wood, para celebrar el 50 aniversario de la imagen tomada en agosto de 1969 por el fotógrafo escocés Iain Macmillan.

El viernes 8 de agosto de 1969, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr salieron de los estudios de grabación para hacer las fotos de lo que sería su próximo disco de estudio.

Debido al calor que se sentía en ese momento, el trabajo se tenía que hacer muy rápido, por lo que Macmillan, quien ya tenía un esquema diseñado por McCartney en el que los cuatro cruzaban la calle, tomó seis imágenes en menos de 10 minutos.

Era el mediodía y un policía tuvo que detener el tránsito en esa calle para poder capturar la inolvidable imagen del lugar, el cual actualmente quienes lo visitan incluso tienen que hacer fila para poder capturar la fotografía del recuerdo.

El diseñador Tommy Nutter fue el encargado del vestuario de los integrantes de la banda: John, Paul y Ringo eligieron lucir sus trajes; sin embargo, George optó por vestir una camisa y pantalones de mezclilla.

Debido a que la temperatura ambiental era muy alta, Paul decidió cambiarse los zapatos por unas sandalias, que finalmente se quitó y apareció en la imagen descalzo.

Abbey Road se publicó el 26 de septiembre de 1969 y fue el último álbum grabado por The Beatles, ya que Let It be, aunque fue lanzado en 1970, se hizo antes.

Producido y orquestado por George Martin, con Geoff Emerick como ingeniero de grabación, el álbum contiene en el lado B una pieza de 16 minutos, que constaba de ocho canciones enlazadas una tras otra sucesivamente.

También destacó porque tiene dos de los temas más conocidos del guitarrista George Harrison, Something y Here comes the sun.

La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas en la historia de la música, en la cual se representaba a The Beatles atravesando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962.

La legendaria portada nunca estuvo en el plan y el título original del trabajo de Abbey Road era Everest, pues era la marca de cigarros que fumaba el ingeniero de sonido Geoff Emerick.

A la banda le gustó la imagen austera de sus siluetas contra una montaña blanca, así que Everest se convirtió en el título de trabajo de su álbum número 11, entonces sin nombre.

Sin embargo, el plan no duró mucho tiempo, pues una vez que el grupo decidió que Nepal estaba fuera de discusión, a Paul McCartney se le ocurrió la idea de tomar una fotografía fuera de EMI Studios en un descanso de la grabación.

En la página oficial de los estudios, que posteriormente cambiaron su nombre a Abbey Road, se encuentran dos fotografías de los bocetos originales de lo que Paul McCartney quería que se pareciera a la portada del álbum: Macmillan agregó una ilustración más detallada en la parte superior derecha.