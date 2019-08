Recurso de Metrobús es intransferible: ARC

El sistema de transporte metropolitano vuelve a la discusión, pues los recursos presupuestados para la construcción del Metrobús en La Laguna de Durango no pueden transferirse al tema del agua.

El delegado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Durango, Armando Navarro Gutiérrez, se reunió con Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de la comisión de Hacienda en el Congreso, quien informó que el recurso disponible para la obra del Metrobús no se puede trasladar a proyectos de agua, como originalmente se había indicado.

En este sentido, indicó que buscó el acercamiento con los transportistas para conocer su postura en relación al proyecto, y le comunicaron que no están en contra de la modernización del servicio, sino que ha prevalecido una opacidad y desinformación en el tema.

"Quieren que el Gobierno del estado les explique los pormenores de cómo se van a integrar al Metrobús, sin poner en riesgo sus concesiones, ellos dicen que hay un recurso del Banco Mundial, de 2 mil millones de pesos, quieren conseguir unidades nuevas, pero ninguna autoridad ha dado una posición clara", comentó.

Navarro Gutiérrez dijo que se cuenta con 300 concesiones del servicio público en Gómez Palacio, que son cerca de 600 unidades, pero insistió en que los transportistas no han recibido información sobre el Metrobús.

"No saben nada, hay desconocimiento y temor, no hay claridad, no hay transparencia", dijo.

Consideró necesario que se lleven a cabo mesas de trabajo entre el Gobierno estatal y los transportistas, señaló que podrían fungir como mediadores en la problemática, como "una parte objetiva e imparcial".

Señaló que hay un problema anárquico del transporte, pues los choferes están mal pagados, mal vestidos, son groseros con los usuarios, llevan la música a alto volumen, etc.

"Es lamentable", dijo, "estamos en espera de que el Gobierno del estado, en un acto de buena fe, tenga un acercamiento de diálogo abierto para evitar suspicacias".

El pasado 24 de julio durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se cancelaría el proyecto del Metrobús, pero que se trabajaría por el agua y adelantó que se busca la construcción de un acueducto de la presa para brindar agua superficial a la población.

Ante la nueva negativa al proyecto del sistema metropolitano de transporte en La Laguna de Durango por parte del presidente, el gobernador José Rosas Aispuro Torres confió en que se pudiera recuperar la obra y aseguró que se avanza además en el tema de la potabilizadora, a fin de suministrar suficiente agua a la región.

El gobernador dijo que trabaja en conjunto con su homólogo Miguel Ángel Riquelme Solís en el proyecto del Metrobús, pero también en el de la potabilizadora de la presa.

En su primera visita a Gómez Palacio como presidente, Andrés Manuel López Obrador canceló la posibilidad del Metrobús después de que sometió este proyecto a votación a mano alzada entre los asistentes al acto, donde dio a conocer avances de los Programas Integrales del Bienestar.

Esto ocurrió el 16 de junio. López Obrador optó por pedir la opinión de quienes ahí se encontraban, una práctica que se ha vuelto común para la toma de decisiones sobre distintos temas, y que reproduce durante sus giras al interior del país. El mandatario pidió levantar la mano a quienes consideraban que no hace falta este proyecto en La Laguna de Durango y luego sentenció que "el Metrobús no va".