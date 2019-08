Fugas en poniente, 'obra en proceso'

Como una obra en "proceso" definió el Simas Torreón la situación de agua que escapa de tuberías en áreas del poniente de la ciudad, esto derivado de quejas ciudadanas que realizaron vecinos de dicho sector en las páginas de El Siglo de Torreón.

Fue a través de su departamento de Comunicación Social que el Simas informó que se trata de un proyecto que aún no ha sido entregado al sistema de aguas por parte de la dirección de Obras Públicas, por lo que aún se encuentran a la espera de que la totalidad de los trabajos sean finalizados; posteriormente el propio Simas llevará a cabo una revisión general de todos los nuevos tramos, para finalmente hacer uso de la nueva línea de tubería que conduce agua potable.

Si bien indicaron que las obras son para beneficio de la labor de conducción de agua potable de parte del Simas, aclararon que el escape de agua de las tuberías obedece a las interconexiones que se están llevando a cabo para mejorar la red en todo el sector, mismo que hasta el momento no cuenta con desabasto de líquido, esto según los reportes que llegan diariamente a través del Call Center del mismo Simas.

"En los últimos días no hemos tenido reportes de esas colonias del poniente, te puedo decir que en algunos domicilios se les está dando el servicio por medio de tandeo, pero realmente así ha sido desde hace varios años... En esas zonas no se tiene falta de agua, hemos revisado las llamadas que llegan al Call Center y realmente de esa zona prácticamente no hay reportes, así que no se le está afectando", señaló Rogelio Lozoya, encargado de Comunicación Social del Simas Torreón.

No obstante, Lozoya admitió que el desperdicio de agua es una situación que no es deseable bajo ninguna circunstancia, por lo que buscarán revisar dicha situación directamente con Obras Públicas, esto a través de la gerencia técnica del sistema.

El propio Rogelio Lozoya exhortó a los ciudadanos a que realicen sus quejas directamente a través del Call Center, en el número 690-95-95.

Según las quejas ciudadanas de las que informó el jueves El Siglo de Torreón, se trata de domicilios en colonias como Nueva Rosita, Maclovio Herrera, Martínez Adame y Cerro de la Cruz principalmente, áreas que históricamente han padecido de la falta de agua por diversos factores, entre los que se cuentan su ubicación, la falta de proyectos adecuados desde hace años para la conducción del agua, así como el incremento en la demanda de otras zonas como el norte, sur y oriente de Torreón.

Al respecto, vecinos del sector, como Francisco Cabrales, informaron en su momento que los trabajos tienen varios meses, aunque las fugas de agua potable tienen varios años sin la resolución correspondiente de parte de las autoridades.

"Esas fugas son de las líneas nuevas que han metido [...] tienen desde que empezaron a trabajar aquí", expresó el ciudadano.

Interconexión