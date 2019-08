Pese al descanso, Guerreras entrenan

A pesar de no tener actividad en la presente semana por su jornada de descanso, las Guerreras continúan entrenando para su próximo compromiso en la Liga MX Femenil, que será hasta el próximo lunes 19 de agosto, cuando reciban a las Rayadas del Monterrey.

La zaguera albiverde Arlette Tovar, quien es una de los refuerzos para el Apertura 2019, ha cumplido un proceso de adaptación satisfactorio a la escuadra santista, que le ha permitido ser una de las jugadoras titulares en el arranque del campeonato.

"Poco a poco me he sentido mucho mejor, estoy trabajando bien, todas estamos entrenando a tope, me ha beneficiado mucho el ritmo que traen las compañeras, ellas me ayudan bastante, me he adaptado muy bien al grupo".

La zaguera, quien en su palmarés ya cuenta con un título en el circuito femenil con el Rebaño Sagrado en la campaña inaugural, habló sobre los objetivos colectivos y personales en esta nueva etapa con Santos.

"El objetivo grupal es hacer las cosas bien partido a partido, tenemos en mente llegar como mínimo a liguilla, por lo cual estamos trabajando al máximo cada semana. En lo personal colaborar con todo lo que pueda, vengo a aportar y estoy decidida a hacerlo".

Con 22 años edad y una carrera promisoria, Tovar fue clara al decir que el grupo cuenta con lo necesario para calificar por primera vez a la fase final.

"No es fácil, pero tenemos plantel para entrar a liguilla y estoy segura de que lo vamos a lograr".

Hasta el momento, Arlette ha disputado los tres partidos con las albiverdes, para sumar un total de 270 minutos.