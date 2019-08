Lamentan suspensión de Chemours

El secretario de Desarrollo Económico en el Estado de Durango, Ramón Dávila Flores, consideró que la suspensión de obras de Chemours también es un freno al desarrollo de la región, pues implica una inversión de 100 millones de dólares y la generación de 250 empleos.

Lamentó que sigan detenidas las obras de la planta de cianuro de sodio Chemours en el ejido Dinamita, de Gómez Palacio, esto desde el año pasado por orden de un juez federal.

Señaló que el proceso sigue adelante y que se espera una resolución pronta para que se dé continuidad a esta obra, que generará 250 empleos para profesionistas, una vez puesta en funcionamiento.

"Solamente se pudo avanzar un 30 por ciento esta obra hasta que fue suspendida, pero están comprometidos 100 millones de dólares ya instalada, aunado a una inversión adicional, pero si no se hubiera atravesado este problema, ya estuviera en operación con empleos de alto nivel y de calidad", señaló.

Dijo que actualmente se lleva un procedimiento legal, de ahí que está detenida la obra y aunque lleva avances, indicó que desafortunadamente el procedimiento legal en México puede tomar mucho tiempo.

Consideró que, de no concretarse este proyecto, habría un efecto negativo en términos de la imagen en la región lagunera y el Estado de Durango, de ahí que indicó hay preocupación y "no queremos autorizar ningún proyecto que no cumpla con toda la normatividad, pero sí queremos ayudar a las empresas que cumplen con la normatividad y sus requisitos".

Informó que la obra está detenida en un 30 por ciento, pero ya se tiene todo el equipo. Dijo que los empresarios de Chemours mantienen un grupo de trabajo de supervisión, incluso hasta hace un mes contaban con una plantilla de 70 ingenieros ya capacitados y, en este sentido, dijo que "es triste que comenzaran a recortar porque no podían mantenerlos en esas condiciones sin que se tenga productividad en la empresa".

Dávila Flores dijo que no se tiene una fecha para que se dé la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Postura