Asegura alcaldesa de Lerdo aval de ASF

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, asegura que ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le comunicó al Ayuntamiento que "estamos perfectamente bien" y que prácticamente están "liberados" los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y lo que va del año en curso.

"Ahorita me acaban de dar una noticia que me dio mucha tranquilidad, mucha seguridad, felicidad también, me acaban de decir que la Entidad federal nos acaba de comunicar que estamos perfectamente bien. Me dicen que seríamos casi de las únicas administraciones que reciben y que entregan de esa manera y que tenemos el aval ya de la federación, ya pedí el escrito, si quieren ya teniéndolo pues lo vemos", comentó.

Por otro lado, la presidenta municipal comentó que aún no se tienen los resultados de la auditoría externa que contrató con la empresa Navarro y Asociados, asociada a Gossler, S.C. a fin de recopilar información contable y de entregar finanzas sanas al gobierno entrante.

"No han venido fíjate, hoy precisamente ya le pedí a Ricardo Torres (secretario del Ayuntamiento) que es el enlace para que me entreguen ya todo como está y si hay observaciones, resolverlas. Casi en todas las auditorías salen por ahí observaciones, faltas de documentos o algún descuido, lo que sea, pero pues yo lo resolveré", manifestó.

Por este servicio de auditoría externa, el Ayuntamiento de Lerdo desembolsó una cantidad de alrededor de 200 mil pesos y según González Achem, el despacho que se contrató es de carácter internacional y "muy reconocido".

A la par y en la recta final de su administración, la presidenta municipal también solicitó a la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango auditar al Ayuntamiento.

En varias ocasiones, ha declarado que no dejará endeudado al Municipio y que hay finanzas sanas.