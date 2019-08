Empresarios temen a un

Empresarios presidentes de las diferentes cámaras decidieron no buscar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque podría ser contraproducente.

Mauricio Holguín, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), no consideró necesario buscar esa reunión.

Dijo que de lograrse existiría el riesgo de que les diga un "no" a determinada propuesta o petición que se plantee en beneficio de los duranguenses.

Por ello prefirieron que mejor sea el mismo gobernador quien se encargue de hacer planteamientos en materia económica al Presidente de México.

"Él (el Gobernador) ya tiene la película de lo que está sucediendo en materia económica, tiene tres años conociendo todo este sector", comentó el presidente de la Canaco.

Incluso el dirigente empresarial mencionó que ya se han realizado varios planteamientos en materia de infraestructura a las autoridades federales por parte de los empresarios duranguenses, sobre todo el lograr la instalación del gasoducto.

Pero el presidente de la Canaco fue más allá, dijo que Durango debe definir su propia vocación industrial.

Primero fue minero, pero no funcionó porque a pesar de que siguen trabajando fuertemente las minas, todo se lo llevan los canadienses y aquí solo queda el capital humano; "lo fuerte de esta economía se va", dijo.

Luego fue lo forestal, pero tampoco funcionó porque prefirieron quedarse solo como taladores, cuando el verdadero flujo económico lo da la transformación de la madera.

Ahora la entidad está dependiendo de la instalación de la industria extranjera cuando, agregó el empresario, debe de retomar y detonar su propia industria.

"El error grave que tuvimos en los últimos años es que buscamos crecer con industrias extranjeras y eso no ha funcionado y ya no es rentable, ya no se vale buscar detonantes foráneos cuando podemos detonar lo local", concluyó Mauricio Holguín, presidente de la Canaco.

Un grupo de campesinos conformado por hombres, mujeres y niños, se apostaron desde las 8:00 horas de este jueves a la entrada del municipio de Vicente Guerrero en la carretera 45.

A decir de los quejosos, la movilización no obedece a la visita presidencial, programada para el próximo viernes al municipio, sino que se trata de una actividad programada a nivel nacional.

En el municipio de Cuencamé, a la altura de la caseta Cuencamé-León Guzmán se apostó otro contingente campesino que también impidió la circulación en ambos sentidos.

La movilización también coincide con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Durango.