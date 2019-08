Evade temas de potabilizadora y Metrobús

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo escala en la ciudad de Torreón durante el jueves en la tarde, esto previo a las visitas que realizará este fin de semana a los estados de Durango y Zacatecas.

Fue en punto de las 12:50 horas que el mandatario arribó en vuelo comercial desde la Ciudad de México; en el Aeropuerto Internacional de Torreón atendió a medios de comunicación de manera breve.

"Voy a hacer una gira en Durango y en Zacatecas este fin semana, vamos a visitar hospitales del IMSS-Bienestar para constatar cómo está el servicio de salud y desde luego mejorar todo el servicio público, porque está muy mal; lo que se está procurando es que haya atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, a eso vengo básicamente".

López Obrador admitió que hay deficiencias en el servicio médico a nivel nacional, por lo que dijo que trabajarán para que no falten medicinas, ya que "antes se robaban hasta el dinero de las medicinas, por eso había desabasto, también que no falten los médicos, hacen falta médicos, hacen falta especialistas, hace falta mejorar la infraestructura de salud, hay centros de salud y hospitales inconclusos, o terminados, pero no equipados.

"No en operación y hace falta también que haya un acuerdo con los trabajadores de la salud porque hay muchos que están trabajando de manera eventual, y es necesario regularizar su situación, a eso vengo básicamente", reiteró el presidente de la república.

Respecto a la Comarca Lagunera, señaló que revisarán también el estado que guarda el Hospital General de Gómez Palacio, mismo que aún no ha sido abierto por diversos motivos. "También es parte de lo que vengo a ver".

En exclusiva para El Siglo de Torreón, el presidente informó que sobre los proyectos de la potabilización de agua de las presas y el Metrobús, "pronto vamos a tener información".

Cabe señalar que su trayecto por tierra hacia Durango se modificó a última hora debido a los bloqueos campesinos que se registraron en la caseta de Cuencamé, por lo que tomó así el libramiento desde el entronque con la carretera Torreón-San Pedro.