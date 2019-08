AMLO en la región Lagunera

HACE ESCALA

Atención

La atención a los medios de comunicación en la ciudad de Torreón fue muy breve, se detuvo sólo un par de minutos al descender del avión que lo trajo de la Ciudad de México.

10

MINUTOS

Antes de la una de la tarde del jueves, el presidente de México arribó a Torreón.

NúMERO El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo escala en la ciudad de Torreón la tarde del pasado jueves, previo a las visitas que realizará este fin de semana a los estados de Durango y Zacatecas.

Fue en punto de las 12:50 horas que el mandatario arribó en vuelo comercial desde la Ciudad de México; en el Aeropuerto Internacional de Torreón, atendió a medios de comunicación de manera breve.

"Voy a hacer una gira en Durango y en Zacatecas este fin semana, vamos a visitar hospitales del IMSS-Bienestar para constatar cómo está el servicio de salud y desde luego mejorar todo el servicio de salud pública, porque está muy mal, muy mal, lo que se está procurando es que haya atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, a eso vengo, básicamente".

López Obrador admitió que hay deficiencias en el servicio médico a nivel nacional, por lo que dijo que trabajarán para que no falten medicinas, ya que "antes se robaban hasta el dinero de las medicinas, por eso había desabasto, también que no falten los médicos, hacen falta médicos, hacen falta especialistas, hace falta mejorar la infraestructura de salud, hay centros de salud y hospitales inconclusos o terminados, pero no equipados, no en operación, y hace falta también que haya un acuerdo con los trabajadores de la salud porque hay muchos que están trabajando de manera eventual, y es necesario regularizar su situación, a eso vengo básicamente", comentó el presidente.

Para la región

Respecto a la Comarca Lagunera y sus temas pendientes, señaló que revisarán también el estado que guarda el Hospital General de Gómez Palacio, mismo que aún no ha sido abierto por diversos motivos. "También es parte de lo mismo, es parte de lo que vengo a ver".

Fotos: La i

Tel.- 7166012