Los muertos tienen sueldo en el DIF Torreón

En el DIF Municipal de Torreón, los muertos cobran, pues el organismo descentralizado mantuvo durante meses en la nómina (pagándole) a una empleada que, informó el propio organismo, falleció hace más de 4 meses. Aseguran que se trata solo de un error administrativo.

La última percepción con la que aparece la persona fallecida es por un monto de 71 mil 932 pesos, pero su sueldo base, cuando vivía, no llegaba a los 4 mil pesos mensuales.

El asunto fue primeramente ventilado por la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quien dijo que al revisar la nómina de inmediato le causó intriga saber quién es la persona que en la nómina del último mes aparece con una percepción de mas de 70 mil pesos.

La persona en cuestión se trata de la señora Estefana González Galindo, maestra del Centro de Capacitación para el Trabajo "Tonantzin", que depende del área de Desarrollo Humano con Clave DDTT114, quien cuando vivía tenía un salario menor a los 4 mil pesos por mes.

Tras ventilar el asunto, el personal administrativo del DIF Municipal señaló varias cosas; primero que la mujer falleció en marzo de este año, segundo que había estado incapacitada y tercero que los 71 mil pesos correspondían a un finiquito.

No obstante, lo anterior no explica el porqué si la maestra falleció en marzo se le pagó, según la nómina oficial municipal publicada, por los siguientes 4 meses.

En abril, la maestra fallecida recibió un salario de 4 mil 294 pesos; en mayo la cantidad fue menor de mil 793 pesos; en junio su nombre y clave desaparecieron de la nómina pero en julio nuevamente apareció con un sueldo de 633 pesos más una "percepción", así se indica textualmente en la nómina de 71 mil 932 pesos por lo que se establece un "sueldo mensual neto", según la misma nómina de 72 mil 542 pesos.

"Dicen que falleció en marzo y que sus familiares no habían llevado la papelería y que estaban viendo su liquidación, pero entonces cómo estuvieron cobrando estos meses si se supone que estaba incapacitada por el ISSSTE, que es el que manda las referencias de incapacidades. La incapacidad tiene que llegar cada determinado tiempo. Esto es sin duda un desorden administrativo y no entiendo cómo el director administrativo del DIF no lo revisó. No puede ser que murió en marzo y ahora sale con una nómina de 71 mil pesos, esto es completamente ilegal, ni siquiera viene como finiquito en la nómina", dijo la síndica de vigilancia, quien añadió que ante la duda, también requerirá el acta de defunción puesto que no se tiene la certeza respecto a las fechas del deceso.

Sobre el caso particular de la maestra, el DIF Municipal mediante un comunicado oficial aclaró que, la cifra que apareció en la nómina correspondiente al mes de julio, se deriva del pago de su liquidación y pago de prima de antigüedad por 47 años de servicio, pues su sueldo normal era de 3 mil 798 pesos.

El DIF no explicó ayer por qué no aparece señalado de esa manera en la nómina, ni el motivo por el cual se hicieron pagos de sueldo tras el deceso. Tampoco a quién se le pagaron esos casi 7 mil pesos ni tampoco a qué familiar se le pagaron los mas de 71 mil pesos.