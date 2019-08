Lego lanzará piezas inspiradas en Friends por su 25 aniversario

Lego se unió a la celebración del 25 aniversario del lanzamiento del primer episodio de la serie Friends ya que lanzará un set dedicado a esta serie noventera.

Love your enthusiasm! The announcement's been made, it's really happening... A Friends & LEGO set! More info will follow, so stay tuned. — LEGO (@LEGO_Group) August 7, 2019

En sus redes sociales, Lego realizó un par de publicaciones anunciando el estreno y lanzamiento de los bloques con forma de "Phoebe", "Monica", "Rachel", "Ross", "Chandler" y "Joey".

El primer video recrea el momento del intro donde están todos sentados en un sillón, el segundo clip muestra la cafetería Central Perk, lugar emblemático dentro de la serie (y un probable segundo set dedicado a Friends).

The one with LEGO bricks Coming soon pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019

A pesar de que la serie televisiva culminó hace ya 15 años continúa siendo una de las favoritas del público ya que marcó toda una década en la televisión mientras estuvo al aire.

La comedia de la pantalla chica ha sido conmemorada con diversas figuras tales como los famosos monos cabezones Funko Pop, algunos modelos recordando momentos de la serie (como el pavo en la cabeza) y ahora la empresa juguetera europea se suma y prepara un set para todos los fans de Friends.

La corporación danesa ha mostrado su interés por adquirir licencias del agrado del público y quiso sumarse al 25 aniversario de la serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox y Matt LeBlanc.