Cuatro consejos para aumentar la autoestima

La autoestima puede definirse como toda creencia o valor que una persona tenga sobre sí misma, así como también se le considera un factor de gran importancia para desarrollar una personalidad sana y de esa manera alcanzar todas las aspiraciones personales. En la actualidad son frecuentes los casos de personas que tienen una baja autoestima, es por eso que en este artículo se reseñan prácticos consejos que sirven para aumentar la autoestima. Solo hace falta un poco de empeño para conseguirlo.

Mente, cuerpo y alma

con todo aquello que sea bueno o malo, esto hace referencia a las virtudes, los defectos, las cualidades y todo aquello que hace única a una persona. Pero no todo es tan fácil como aparenta, ya que influye en la forma de relacionarse con los demás, y en la mayoría de los casos para que una persona fortalezca su amor propio necesita la ayuda de un profesional, de especialistas o de institutos como el IEPP que sean guías para poder encontrar un balance entre ambas.

Aparte, la autoestima y el ejercicio están relacionados uno con el otro, con el ejercicio como un pilar importante para el crecimiento de la primera, puesto que mientras se realizan actividades físicas se liberan endorfinas (hormonas relacionadas con el bienestar y la felicidad). Asimismo, la meditación es el gran aliado para controlar la respiración y aumentar la concentración cuando existen ataques de ansiedad que puedan afectar negativamente la autoestima.

Aprender a confiar en sí mismo

Esta es una tarea difícil pero no imposible, la mayoría de las personas suelen ser duros críticos consigo mismo y esto crea mucha inseguridad al decidir. La recomendación para estos casos es reemplazar toda crítica negativa (externa o propia) que aparezca entre los pensamientos con una frase más alentadora y positiva que cause una mayor motivación.

Entre las técnicas que existen para tener más confianza se encuentra escribir una lista con todas las cualidades positivas que una persona considera que tiene y leerlas frecuentemente, para eso se debe colocar en un lugar donde siempre pueda estar visible y sirva de recordatorio. Cuando se tienen presentes todos los aspectos verdaderos y las capacidades que de sí mismo, la actitud que se adquiere con el tiempo va creando mayor confianza y seguridad en la puesta en marcha de decisiones sin experimentar rechazo al fracaso.

Evitar las comparaciones

Un error común que muchos cometen a diario es el de comparar sus logros con los de alguien más. Debido a que todas las personas son diferentes, medir los logros de otros e incluso los propios puede resultar contraproducente, ya que lo que se idealiza ser no siempre es lo que realmente se vive. Esto tiene como resultado que se va formando un complejo de inferioridad ante los demás por la comparación entre los puntos débiles y fuertes. Pero todo esto tiende a cambiar cuando la persona comprende que el éxito externo no se puede controlar.

Para evitar una comparación excesiva que afecte la autoestima propia, es recomendable enfocarse en sí mismo y en las metas personales, siendo el único caso cuando la comparación puede ser favorable al utilizarla como herramienta de motivación para poder cumplir con objetivos que se hayan planteado anteriormente.

Un paso a la vez

Los resultados no son instantáneos, por lo que las soluciones mágicas que ocurren en una noche no existen. Muchas veces el no poder cumplir con las metas trazadas genera frustración, así como el pensamiento de que no se es capaz de realizar las cosas, crea inseguridades que bajan el nivel de la autoestima.

Para evitar esto, se puede escribir en una hoja todos los progresos que se hayan tenido anteriormente sin importar qué tan pequeño o simple pueda ser, desde leer dos capítulos de un libro, aprender un nuevo idioma o practicar un deporte nuevo. Recordar los avances ayuda a tener pensamientos más positivos que aumenten la autoestima. También se puede dividir el objetivo principal que se desee alcanzar en tareas más realistas que sean fáciles de cumplir, así se genera una sensación de satisfacción a medida que crece la capacidad de afrontar retos.