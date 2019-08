Aseguran que Kylie Jenner se casará en secreto con Travis Scott

Y es que fuentes estadounidenses aseguran que este fin de semana podría concretarse una boda secreta entre el rapero y la famosa empresaria.

La billonaria empresaria fue captada mientras abordaba un jet privado en el aeropuerto de Los Ángeles al lado del rapero, su pequeña hija Stormi, su mamá Kris Jenner, Corey Gamble, Scott Disick y Sofia Richie.

Is Kylie Jenner getting married? !! Kylie jenner spotted getting on a plane and one of her employee was carrying a white dress. Is it her wedding dress ? I don’t think it is. But what you guys think about it ? #KylieJenner pic.twitter.com/6apfKkitIm