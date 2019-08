Organizaciones del Frente Unido del Campo toman caseta de Cuencamé

Organizaciones que pertenecen al Frente Unido del Campo mantienen tomada la caseta de Cuencamé, ubicada en la autopista Durango-Gómez Palacio, como parte del paro que se desarrolla a nivel nacional para demandar apoyos al Gobierno federal.

Los campesinos y sus representantes se apostaron a las 8 de la mañana en la caseta para interrumpir el paso de los camiones de carga pesada, mientras que a los vehículos particulares se les permite el tránsito sin pagar la cuota marcada.

“Nuestro reclamo es por la falta de atención que hemos tenido por parte del Gobierno federal, el presidente no nos ha atendido, no quiere nada con las organizaciones, dice, porque las organizaciones son corruptas, se la pasan chi… a la gente, cosa que nosotros decimos que se está equivocando”, señaló Manuel Olivas Medrano, representante de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), A.C.

Comentó que en lo que respecta a las organizaciones que ellos dirigen, están abiertas a que les practiquen auditorías y que, incluso, acudan al campo para entrevistarse con la gente que apoyan y determinen si la labor que desempeñan es incorrecta.

Además de unirse a esta demanda nacional, también exigen el pago pendiente de la supercarretera Cuencamé-Fresnillo, asunto que no han resuelto desde hace 18 años.

“Son cuatro ejidos y cerca de 30 hectáreas por cada uno los que no se han pagado. Hay como 300 personas afectadas. Ya nos sentamos con el subsecretario de Gobierno del Estado, con el secretario de Comunicaciones y Transportes; el entonces delegado de Sedatu y no nos han atendido, es más, no tienen ni el expediente de expropiación en Sedatu”.

Las organizaciones comentaron que estarán en la caseta hasta que les den solución.