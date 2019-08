AC/DC revela portada censurada de su álbum Highway To Hell

AC/DC, la emblemática banda australiana de hard rock, compartió la portada inédita de su álbum Highway To Hell, aquella que fue censurada para la venta oficial del disco (excepto en Australia).

La carátula original muestra la típica formación de la banda y los cuernos de diablo tan reconocidos en la cabeza del guitarrista Angus Young.

Pero la imagen de la portada comercial no se relaciona al 100% con el título del álbum que recientemente cumplió 40 años y que catapultó a la fama a AC/DC.

Happy 40th Anniversary, Highway To Hell! Listen to this album and more of your AC/DC favorites now on @Spotify https://t.co/oW1Hh4Nb5W pic.twitter.com/6S6Hi6TfJ9 — AC/DC (@acdc) July 28, 2019

La carátula inédita, que sólo vio la luz en su país natal, representa más el contexto del nombre que lleva dicho material discográfico ya que muestra a los miembros de la banda rodeados de llamas y el mástil de un bajo representando la "carretera al infierno".

The original 'Highway To Hell' cover was "shot down in flames" by the American record company... pic.twitter.com/6FA2FWbWYo — AC/DC (@acdc) August 3, 2019

Por el aniversario del disco, la banda publicó un video conmemorativo donde podemos ver al vocalista Bon Scott, el cual murió por intoxicación etílica un año después del lanzamiento de su mayor éxito.