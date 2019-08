Cher envía condolencias en español a latinos de El Paso

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la también actriz compartió en español sus pensamientos, lo que causó el asombro de sus seguidores.

“Mis queridos latinos del Paso Texas. Lo siento mucho por sus pérdidas, cuando escuché la noticia mi corazón se partió. Les quiero dar a saber que mis pensamientos están con ustedes, mis condolencias a todos y que Dios los bendiga. ✝My Frnd put my feelings en español”, puede leerse en el tuit.

Un fan respondió asombrado por la expresión de la cantante en español y ella dijo que en su juventud solía hablar en español con un amigo de la Ciudad de México, de nombre Pepe Ruiz y con el que mantiene una amistad en el presente.

Hasta el momento, la publicación de la intérprete de Believe ya supera los 15 mil “me gusta” y se le suman decenas de comentarios de sus seguidores, quienes le agradecen por su solidaridad y empatía con las víctimas del tiroteo.

