Pide Claudia Galán reflexión al interior del PAN en Gómez Palacio

Ante la posibilidad de que el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Gómez Palacio se convierta en delegación, la excandidata a la alcaldía, Claudia Galán, dijo que es en estos momentos cuando se debiera de sumar y caminar los miembros activos juntos para poder sacar al partido del atraso en que ha caído.

“Son momentos de sumar, las opiniones negativas de quienes vengan deben de ser escuchadas pero son para reflexionar, no para separar, debemos de unir fuerzas y demostrar que Acción Nacional a pesar de todo lo que ha pasado esta firme en sus valores y que le darán lo que hace falta para poder ser una oposición responsable y coherente con ellos”, manifestó.

Respecto al análisis que se realiza para definir si se mantiene o no como comité, Galán dijo que deben ser honestos y contar con una evaluación que sea objetiva, pues de ocurrir esto "sería algo que se tiene bien ganado por el sinfín de problemas al interior que se han visibilizado y la población percibe de primera mano en las declaraciones encontradas por los diversos grupos a los medios".

Consideró que se tiene que asumir la responsabilidad de los hechos, ya que si como panistas no se ha hecho nada real o contribuido con algo más que con decir que pertenecen al partido, no es momento para rasgarse las vestiduras y decir que es algo que no es justo, sino de ver la realidad y salir adelante.

"Si todos trabajamos en un solo sentido se podrá tener un mejor futuro para Acción Nacional en Gómez Palacio”, dijo.

Galán recordó que las pasadas elecciones fueron un parteaguas y como tal, no se puede ser un referente para la toma de una decisión de este tipo, pues aseguró que las condiciones que se vivieron fueron únicas, se trabajó tan solo durante la mitad del tiempo de campaña con una fuerte corriente en contra y, aún así, y pese a la baja participación que tan solo fue de un 31 por ciento del padrón electoral, se logró convencer a 12 mil gomezpalatinos de votar por su propuesta, sin ningún tipo de estrategia más que el salir a promover su opción como un cambio real para el municipio.

“Invito a las generaciones de tradición, a las nuevas y las que están en formación de panistas, para que unamos fuerzas de los colores que conocemos y sentimos, podemos sacar adelante este reto que el destino nos pone enfrente, mismo que marcará, si no me equivoco, no sólo el camino de Acción Nacional en este municipio, sino de mucha población que ve en nosotros una opción de una autoridad responsable comprometida con la honestidad, la transparencia y cercana a ellos", expresó.

"Es la oportunidad de buscar no sólo una regiduría, sino en verdad ser un frente de oposición que sea una opción al momento de llegar los procesos electorales”, dijo.