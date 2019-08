Wesley Snipes se unirá a Murphy Eligen presidente de la Academia

Wesley Snipes formará parte del elenco de la secuela de Coming to America (1988), una comedia que, de nuevo, contará con Eddie Murphy como protagonista, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

Snipes, conocido por películas como White Men Can't Jump (1992) o la trilogía sobre Blade, interpretará en esta cinta titulada Coming 2 America al general Izzi, un nuevo personaje que gobierna un país vecino de la Zamunda que dirigía el rol de Murphy.

Las primeras noticias sobre la continuación de Coming to America, una de las comedias más populares de los años 80, se dieron a conocer el pasado enero, cuando se supo que Murphy se pondría al frente de la secuela. "Estoy emocionado de que la película salga adelante finalmente", dijo Murphy en aquel momento. "Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", agregó.

El estudio Paramount contrató a Craig Brewer (Black Snake Moan, 2006) para dirigir Coming 2 America tras la buena sintonía mantenida con el humorista en Dolemite Is My Name, un proyecto que rodaron juntos recientemente. Murphy volverá a ponerse en la piel de Akeem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le busquen potenciales esposas que lo adulen todo el rato, decide viajar a Queens (Nueva York) para, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente.

El director de casting David Rubin fue elegido ayer nuevo presidente de la Academia de Hollywood, informó en un comunicado la institución que cada año organiza los Oscar.

La trayectoria profesional de Rubin como director de casting incluye, entre muchas otras, cintas como Fried Green Tomatoes (1991), The Addams Family (1991), The English Patient (1996), Romeo + Juliet (1996), Men in Black (1997), My Best Friend's Wedding (1997), The Talented Mr. Ripley (1999) o Hairspray (2007).

Rubin sucede en el cargo a John Bailey, que estuvo al frente de la Academia durante dos años.

Por otro lado, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó la continuidad de Lois Burwell como primera vicepresidenta en el organigrama de la institución.

Sid Ganis, Larry Karaszewski y Nancy Utley seguirán asimismo como vicepresidentes.

Mark Johnson y Bonnie Arnold se estrenarán como tesorero y secretaria, respectivamente.

Rubin deberá hacer frente a varios desafíos de importancia como presidente de la Academia de Hollywood.

Por ejemplo, la institución lleva varios años intentando renovar los Oscar, una gala que ha perdido audiencia televisiva en los últimos tiempos y cuya larga duración es un quebradero de cabeza para la Academia. La gala de este año no contó con maestro de ceremonias y duró tres horas y 13 minutos, 41 minutos menos que la de 2018.