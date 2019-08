México arrasa en el raquetbol en Lima

- La delegación mexicana sumó cuatro medallas de oro, al arrasar ayer en las pruebas de raquetbol de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Paola Longoria, al igual que Rodrigo Montoya ganaron dos medallas, ya que ganaron en singles y también con su pareja en las dos ramas. Los mexicanos podrán sumar otro oro más, si es que ganan en la prueba por equipos.

Abriendo la actividad la mañana de ayer, Paola Longoria derrotó a la argentina María José Vargas por 2-0.

Longoria mostró una de sus mejores versiones y se impuso a la sudamericana con parciales de 15-7 y 15-9 para lograr su tricampeonato en Panamericanos.

La mexicana tuvo algunos contratiempos que supo resolver, y aunque en lapsos del juego pareció desesperarse, lo tomó con serenidad para no perder la concentración y derrotar a la argentina.

En duelo de mexicanos, el joven Rodrigo Montoya superó al experimentado Álvaro Beltrán en la final del torneo varonil.

Juego estratégico fue el que ambos jugadores protagonizaron dado que el dominio de Álvaro Beltrán se puso en la cancha con una pizarra de 15-9, pero Montoya reaccionó en el segundo y lo ganó 15-6, para luego cerrar el partido con un lapidario 11-0.

Cabe destacar que Beltrán sufrió un accidente durante el juego, ya que en su afán por rescatar un punto se estrelló contra la puerta de cristal, la cual hizo añicos y causó cortadas al jugador.

Afortunadamente no fue de consecuencias graves, salvo algunas cortadas, por los pequeños vidrios que se incrustaron en su piel.

"No pasó a mayores, sólo fue parte del juego. Al menos no se me cayó el techo", bromeó un Beltrán que iba por el oro.

Paola Longoria y Samantha Salas refrendaron el título las campeonas panamericanas, al ganar la modalidad de dobles.

El par mexicano se mostró aguerrido para obtener el primer lugar, ante unas guatemaltecas María Rodríguez y Gabriela Martínez por 2-1, con sets de 15-5, 11-15 y 11-5 para quedarse con el título.

Para cerrar con broche de oro la jornada, Rodrigo Montoya y Javier Mar ganaron la medalla de oro en dobles de la rama varonil.

La dupla mexicana batalló un poco en el primer set para vencer 15-10 a los bolivianos Conrado Moscoso y Roland Keller, pero fueron ampliamente superiores en el segundo set al apalearlos 15-1 para obtener la cuarta presea dorada de la jornada para la delegación mexicana.