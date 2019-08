No hay cateterismos en UMAE 71 del IMSS

Ahora no hay cateterismos en el Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, por lo que no hay manera de reducir el riesgo de muerte de personas infartadas o con otros problemas del corazón.

El infarto es la principal causa de demanda de atención médica en los servicios de Hemodinamia del IMSS, e incluso el infarto de miocardio es la principal causa de muerte en el mundo, y ocurre por obstrucción de las arterias coronarias al formarse placas de colesterol o coágulos de sangre

De hecho, reducir el riesgo de falla en el corazón y salvar su funcionalidad son los objetivos del cateterismo cardiaco en pacientes que han presentado infarto, una de las principales causas de muerte en la actualidad.

"Nos dijeron que no tienen cateterismos, y es más, que no los van a tener en meses, incluso ya ni nos contestan por teléfono, los propios médicos nos dijeron que quizá para noviembre, y al preguntarles si los pacientes graves que hay ahorita se van a morir nada más asintieron con la cabeza explicándonos que no depende de ellos de estas carencias. ¿Dónde está todo lo que prometió el presidente López Obrador? Yo no veo que estemos mejor", comentó a esta casa editora un familiar de alguien que se encuentra en espera de uno de estos procedimientos.

El cateterismo es un procedimiento que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y más una Unidad de Especialidades debe ofrecer a sus derechohabientes y tiene como fin examinar las arterias a través de una punción en la muñeca o en la ingle del paciente.

Cuando un paciente presenta infarto agudo, el tiempo es vital para reabrir la arteria, lo que repercute en menores daños a ese órgano. Por ello, la falla cardiaca exige atención médica urgente para disminuir otras complicaciones e incluso evitar la muerte, pero en la UMAE No. 71 no hay presupuesto para ello, según informan médicos a pacientes.

Otra mujer, dueña de un popular negocio de comida en Torreón, dijo abiertamente que teme por su salud y que le preocupa que no les dan esperanza de que la situación en el IMSS mejore.

"Hay al menos 12 camas ocupadas en el piso de Cardiología, un cateterismo en un hospital privado sale arriba de 350 mil pesos, yo ya pregunté, por eso no puedo hacérmelo en otro lado, pero temo por mi salud y veo que hay gente todavía más grave que yo, no es justo esto que están haciendo, nos dicen abiertamente que no hay dinero, que hasta noviembre. ¿Cómo va a ser posible? Y los que están internados ahorita, ¿qué va a ser de ellos?", cuestionó la angustiada paciente.

La importancia de este tipo de cateterismo, no solo en hospitales de especialidades del IMSS, sino en el Segundo Nivel de Atención, es la respuesta más rápida a los pacientes, al brindarles la posibilidad de un tratamiento oportuno.

El Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS se ubica en Torreón, pero brinda servicio a 460 mil derechohabientes no solo de Coahuila, sino también de otros estados como Durango, Chihuahua y Zacatecas.

Incluso, el propio IMSS a nivel federal reconoce que entre más rápido se atienda una persona, menor será el daño al corazón y se puede incorporar a sus actividades con el mínimo de daño.

Urgen Recursos para el IMSS