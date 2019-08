Lee presentará filme en Venecia

El actor, cineasta y guionista estadounidense Spike Lee, conocido por dirigir filmes como Malcolm X, participará en el 76 º Festival de Venecia para presentar la última cinta del director Nate Parker, American Skin, informaron ayer los organizadores.

Los responsables del festival, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre en el Lido veneciano, revelaron los dos nuevos títulos que se estrenarán en la Mostra: este y el documental Beyond The Beach - The Hell & The Hope, del director y productor británico Graeme A. Scott.

Ambos filmes estarán incluidos en la sección no competitiva Sconfini, en la que se proyectan las obras sin restricciones de género o duración del festival.

Los responsables del certamen explicaron que Lee, quien no participa en la cinta, acompañará a Parker durante la proyección y después ambos mantendrán un diálogo con el público.

Además revelaron que el director estadounidense Terence Nance -quien presentó en el pasado cintas como An Oversimplification of Her Beauty, Swimming in Your Skin Again y Univitillen en los festivales de cine de Sundance y de Nueva York- se suma al jurado del Premio Venecia Opera Prima-Luigi De Laurentiis.

Este jurado se compone del director serbio Emir Kusturica, la italiana Antonietta De Lillo, la actriz tunecina Hend Sabry y el productor estadounidense Michael J. Werner.