Al América no se le puede rechazar: Guillermo Ochoa

Aunque será uno de los mexicanos mejor pagados de la Liga MX, Guillermo Ochoa admitió que escuchó a su corazón, para regresar pleno al América y no dar lástima.

"Sucede en la semana que se sabe que el Porto tenía interés de llevarse a [Agustín] Marchesín, ahí tuvieron el contacto con mi agente y ahí comenzó la negociación, tenía otras cosas en la cabeza y otras ofertas sobre la mesa, pero al América no se le puede rechazar. Creo que era bueno llegar a estas alturas, no a mayor edad porque sé de la exigencia que representa [el América]", reveló el arquero de 34 años de edad. "No quería llegar sólo a despedirme, quería jugar en América a mi plenitud y disfrutar el día a día en los años que me quedan por jugar".

34 AÑOS de edad tiene Guillermo Ochoa, quien está pensando en jugar en Catar 2022.

En entrevista con Televisa, el tapatío reiteró que el corazón azulcrema mandó en la decisión.

"América estaba en un momento que tenía la posición vacía, yo estaba en una etapa de mi ida viendo diferentes opciones que tenía en el mercado y en Europa, cuando sale lo de América y recibo la llamada, creo que pones en balanza las situaciones... el corazón también manda.

"Sé lo que es vivir como americanista, sé lo que es crecer en el América, las fuerzas básicas y las exigencias desde los 10 años que estoy ahí. Fuera del América he viajado con esos principios y afortunadamente me han dado mucho en mi vida", concluyó el nuevo fichaje crema para el Apertura 2019.

'AMÉRICA ES MÁS QUE EL STANDARD'

Miguel Herrera aseguró que el Standard Lieja no quería dejar ir a Ochoa, a pesar de que el arquero estaba decidido en volver a México.

"El Standard tampoco quería dejarlo salir, pero afortunadamente él estaba convencido de que quería regresar", declaró "El Piojo".

"Sin ninguna duda el América es más que el Standard. No es un retroceso, 'Memo' está pensando llegar sólido al Mundial de Catar", aseveró.