En riesgo, acueducto por alto costo

Por alto el alto costo, se "tambalea" proyecto de acueducto y potabilizadora para la región Lagunera contemplado como una solución a la escasez y las altas concentraciones de arsénico en el agua.

Armando Navarro, delegado de Morena en Durango, dijo que autoridades la Comisión Nacional del Agua (Conagua): "ya me dijeron que es muy costoso y que no va por ahí", por lo que actualmente buscan alternativas.

Las primeras estimaciones del proyecto, indican que la obra requiere una inversión de más de cinco mil millones de pesos que asumirían los estados de Coahuila y Durango, de acuerdo al documento denominado Agua para todos en La Laguna.

"Lo que me está diciendo el ingeniero Homero Landa, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, es que saldría muy caro el acueducto para traer el agua desde la presa Francisco Zarco a toda la Comarca Lagunera, están evaluando otros proyectos en Conagua, también hablé con Óscar Gutiérrez (director general del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte) y están haciendo otros estudios porque traer el agua sí sale muy costoso".

Aunque el proyecto no ha sido cancelado de manera definitiva, el delegado dice que para él no es factible. "Homero Landa me dijo textualmente que el proyecto tiene una viabilidad de un 30 a 40 por ciento, yo interpreto esos datos como que no es viable, me dice que cuesta 20 pesos el litro de agua traerlo hasta acá, entonces no es viable".

Otro argumento es que la construcción del acueducto representa un "paliativo" para la problemática de la región, pues finalmente es el abatimiento de los mantos freáticos atribuido al uso desmedido y la extracción ilegal del vital líquido, principalmente, lo que debe frenarse a fin de aumentar los niveles de recarga.