Arath de la Torre y Ariel Miramontes se preparan para musical

Los actores Arath de la Torre y Ariel Miramontes están obligados a cantar bien durante su participación en el musical Sugar, que vuelve a México 44 años después, afirmó la directora de escena Anahí Allué.

“Ambos, junto con Cassandra Ciangherotti, se encuentran en clases exhaustivas de canto porque deben hacerlo bien aunque no sean cantantes, pues la obra así lo exige. Como tampoco son bailarines, también se están preparando con Óscar Carapia, pues deben bailar bien”, resaltó en entrevista.

“Es un gran reto para ellos, porque de manera simultánea tendrán que cantar y bailar. La condición física debe ser excelente; incluso, tendrán que bailar tap. Son muchas las buenas sorpresas que habrá”, adelantó.

Aunque la argentina Anahí Allué ha dirigido varias obras de teatro, éste será su primer musical de gran formato, lo cual significa un desafío y gran responsabilidad para ella.

Mencionó que la historia estará basada en el libreto que el cantante Enrique Guzmán tradujo y adaptó para la versión de 1975, inspirado en la película estadounidense Some like it hot (Una Eva y dos Adanes) que protagonizaron Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon.

“Obviamente haremos adaptaciones a la época actual, pero respetando el libreto y la estructura dramática. Además, me gusta mucho trabajar con lo que proponga el actor. Queremos encontrar nuevos juegos y cosas para hacerlo más divertido”.

Sugar es una historia ambientada en 1929 que narra el caso de dos músicos que, sin quererlo, atestiguan la masacre de San Valentín. Cuando los maleantes notan su presencia, buscarán asesinarlos, por lo que ambos tendrán que disfrazarse de mujer para evitar ser reconocidos.

“Ellos tienen una necesidad urgente de comer, pero no tienen trabajo. La única opción que les queda es formar parte de una orquesta de señoritas. Unos de los dos se opone, pero cuando son testigos del asesinato perpetrado por gánsters, se esconden en la cajuela de un coche porque comienzan a perseguirlos.

“Entonces, no les quedará más que aceptar el trabajo de orquesta de señoritas. Ya en Miami, conocen a ‘Sugar’ (Cassandra Ciangherotti) y se enamorarán de ella, pero su corazón solo será para uno”, comentó.

Bajo la producción de Tina Galindo, Claudio Carrera y Alejandro Gou, Sugar levantará su telón en octubre próximo en el Teatro de los Insurgentes de esta ciudad.

Hace 44 años fue posible gracias a las actuaciones de Sylvia Pasquel, Enrique Guzmán, Héctor Bonilla, Sergio Corona, Guillermo Rivas “El Borras” y Óscar Servín, bajo la dirección de José Luis Ibáñez y la producción de Marcial Dávila y Humberto Navarro.