Millennials: oficialmente la generación más solitaria

Las diferencias entre brechas generacionales no sólo determinan las corrientes que se seguirán en la moda y música, sino también en su estilo de vida y prioridades.

La generación Millennial fue la primera en pasar por una infancia donde se les permitió ser niños en los años noventa para crecer en los 2000 junto a la tecnología que, si bien los ha acercado a nuevas culturas y ha dado acceso a la instantaneidad de la información, los está limitando de disfrutar lo que tienen al alcance, como la interacción personal diaria.

Según la revista GQ, una investigación de YouGov, empresa dedicada a investigar las tendencias a nivel global, demostró que la generación millennial se encuentra más sola que todas sus antecesoras. Esto se debe a diversas razones que recaen en las redes sociales ya que estar en constante contacto con otros usuarios da la sensación de encontrarse acompañado, aunque sea de forma fugaz.

Sin embargo, el 30% de los participantes de la investigación admiten sentirse solos, a comparación del 15% de la generación de los baby boomers. El 22% no tienen amigos cercanos, el 30% dicen no tener un mejor amigo, y el 27% hablan sobre no sentirse necesitados de tenerlos, quienes son los mismos que no realizan actividades o hobbies que les permitan relacionarse.

Con todo esto, cumplen sus metas más tardíamente, y tener una pareja estable se ha vuelto más difícil por culpa de las apps para citas.

Aún así, el 76% dijo haber hecho un amigo en la oficina (lo que aumenta los niveles de productividad), y mantener relación cercana con amistades de la infancia o preparatoria, sin embargo, mientras que el ámbito laboral se trata de un sitio de interacción casi obligado, en el segundo son casos que han tomado años, por lo que no han una interacción que les permita salir de su zona de confort.

Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania afirma que la soledad y el aislamiento puede llevar a generar problemas graves en la salud física y mental, incluso más que los daños ocasionados por una cajetilla de cigarros diaria, esto puede acarrear depresión, estrés, ansiedad, inflamación del cuerpo, riesgo de infarto, enfermedades cardiacas y varios tipos de cáncer.

Aunque quedarte a ver Netflix todo el fin de semana es un plan atrayente, los expertos recomiendan que destines una parte de tu tiempo a realizar actividades que te permitan estar en el mismo lugar que otros seres humanos físicamente, como tomar una nueva clase o pasear a tu mascota.