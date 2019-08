Apple restringirá funciones de Facebook y WhatsApp con iOS 13

El sistema operativo iOS 13 de Apple limitará el funcionamiento de algunas aplicaciones, específicamente las llamadas de voz en segundo plano a través de Internet de las aplicaciones de mensajería como Facebook y WhatsApp.

Apple anunció en su conferencia anual de desarrolladores Worldwide Developers Conference (WWDC), llevada a cabo en junio pasado, que en la próxima versión del sistema operativo móvil, el iOS 13, incluiría una función que limita la tecnología de voz por IP (VoIP) que emplean por ejemplo Messenger de Facebook y WhatsApp para realizar llamadas de voz a través de Internet.

Esto es que el nuevo sistema operativo limitará el acceso en segundo plano a la función de llamadas de voz por IP, permitiendo que la característica solo se active para realizar las llamadas e inhabilitando así el resto de usos, así que por ejemplo, WhatsApp no avisará de una llamada entrante a menos que el usuario tenga abierta en ese momento la aplicación.

Al bloquear por completo el uso de la VoIP en segundo plano, es imposible recopilar datos de los usuarios cuando no están usando las aplicaciones, que es como se le acusa a Facebook de juntar información de sus usuarios, dice el sitio The Information, si bien un portavoz de aquella compañía declaró: “Para ser claros, estamos utilizando la API PushKit VoIP para ofrecer una experiencia de mensajería privada de clase mundial, no con el propósito de recopilar datos”.

