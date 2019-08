Critican operatividad de Instituto de la Mujer

Regidores de oposición criticaron la operatividad del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) durante el martes, esto luego de que se realizara la Comisión de Igualdad de Género en presidencia municipal.

En dicha reunión compareció además la titular del propio Instituto Municipal de la Mujer, Claudia Murillo, quien explicó a los presentes que se han completado "de forma satisfactoria" diversas capacitaciones y talleres en temas como derechos humanos, manejo incluyente y no sexista del lenguaje, prevención de la violencia de género entre otros.

Murillo informó que durante el segundo trimestre de este 2019 se cumplieron prácticamente la totalidad de las metas en otros rubros, tales como la capacitación a choferes del transporte público, estudiantes y ciudadanos en general.

Al respecto la regidora de la fracción del PRI, Isis Cepeda, señaló que aunque se cuenta con un cumplimiento evidente de los objetivos que se trazaron para el segundo trimestre de este año, se debe de reorientar el tipo de acciones, ya que en su mayoría se trata de esfuerzos "que no tienen el seguimiento adecuado, que son pláticas de una hora y realmente no puedes medir si están teniendo resultados, no se trata de ir a cumplir con las cifras nada más".

Cepeda además pidió que la labor de la propia Claudia Murillo sea con un enfoque "transversal", esto al considerar que no se ha contado con la suficiente colaboración con otras instancias como el propio DIF.

"Es de reconocer que se está saliendo a la calle, están haciendo su trabajo y se aplaude, pero tenemos que ser más efectivos en ese sentido, tener más coordinación entre todas las áreas de la administración pública... esperemos que todo esto vaya avanzando", señaló la edil de la fracción del PRI.