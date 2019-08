No se ponen de acuerdo y suspenden sesión de la Comisión de Salud

Ediles panistas y del MC que conforman la mayoría en el Cabildo de Torreón, decidieron suspender la sesión de la Comisión de Salud que preside la regidora morenista Maria Elena Mireles Acosta, reunión a la que además había sido convocada la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Claudia Murillo Medina, quien ya tenía todo listo para dar un informe. Lo anterior por una duda que para unos resultó válida y para otros una "necedad".

Los ediles no pudieron ponerse de acuerdo en el orden del día (los puntos a tratar en dicha sesión). De inicio, la primera síndica de mayoría, Sandra Mijares Acuña, consideró ilegal el desarrollo de la reunión por no haber aprobado anteriormente la convocatoria a comparecer en este caso de la directora, quien no obstante no objetó la comparecencia.

Otro tema fue el de los cinco lactarios creados desde el año pasado y que originaron pugna también, porque la regidora de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, insistió en que deben dotarse de legalidad a los mismos, además de tener mayor difusión para que puedan ser aprovechados por la ciudadanía. Mireles Acosta dijo que es necesario que haya personal, quizá practicantes del sector salud, que promocionen y den a conocer a la ciudadanía la existencia de los lactarios pues, por ejemplo, el de la planta baja de la presidencia municipal, a un lado del elevador del alcalde, apenas es aprovechado. La bitácora dice que en 2018 hubo 19 mujeres que lo usaron mientras que en lo que va del año solo tres.

Mencionó que en el caso del lactario del Instituto Municipal de la Mujer, también refiere una asistencia de 6 mujeres; el de Seguridad Pública, presumiblemente el más utilizado (20 personas), por mujeres policías y madres de familia que ahí acuden a preguntar por detenidos; el lactario del DIF que no lleva bitácora, y el de Salud Municipal que permaneció cerrado unos meses dentro del proceso de extinción del Hospital Municipal, aunque ayer El Siglo de Torreón constató que sí estaba abierto.

La sesión de la Comisión no duró más de 15 minutos porque ante la "duda" que surgió respecto a si es válida o no la manera de convocar a los funcionarios a comparecer, pese a que el reglamento interno permite esta posibilidad en la forma en la que se ejecutó, se solicitó un voto que al final determinó por "mayoría" desechar la comparecencia dejando de lado el interés de quienes sí querían realizar la sesión, que eran: la regidora presidenta, María Elena Mireles Acosta, de Morena; y las ediles priistas Isis Cepeda Villarreal y la síndica de vigilancia, Dulce María Pereda Ezquerra. El regidor Eduardo González Madero se reservó su derecho.

La reunión, según la convocatoria, tenía por objetivo saber el estado que guardan los lactarios, reorganizarse para su aprovechamiento por las madres torreonenses que acuden a los edificios públicos donde operan, pero sobre todo darles legalidad y que cumplan con diversos aspectos para su inspección y regulación.