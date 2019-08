Sin excepción, clases inician el 26 de agosto

A diferencia de Torreón, donde algunas instituciones de educación privada están citando para iniciar el ciclo escolar el 19 de agosto, en La Laguna de Durango, sin excepción, comenzarán el día 26 como lo marca el calendario escolar.

Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación, dijo que esto obedece a que la preparación, tanto del personal de escuelas públicas como privadas, en la Nueva Escuela Mexicana, recién comenzó y está programada para concluir, previo al inicio del ciclo 2019-2020.

"Ninguna institución educativa particular solicitó, por escrito o verbalmente, la autorización para entrar antes de lo marcado, de todas maneras no iba a ser posible porque mucho de lo que ven ellos y los materiales, ahorita están recibiendo la capacitación, de tal manera que tenemos que ir en forma ordenada con esta capacitación, no se podía que ellos pudieran entrar antes".

Reiteró que el personal de las instituciones privadas también recibirán la información referente a la Nueva Escuela Mexicana, que plantea algunos cambios en el modelo educativo.

La información será dada a través del personal de supervisión y este a su vez lo compartirá con el personal directivo, quien deberá llevar la información a las y los docentes.

El calendario escolar 2019-2020 es de 190 días y está programado para comenzar el 26 de agosto y finalizar el 6 de julio del año entrante.

