'Batman' le hará justicia a Conroy

El actor Kevin Conroy, quien ha prestado su voz en inglés para ser "Batman" durante décadas, ha sido fichado como "Bruce Wayne" en el espectacular crossover de la señal de paga The CW, para aparecer en la saga Crisis de tierras infinitas.

Él dará vida a una versión mayor de "Bruce Wayne", que llegará del futuro para avisar de las desgracias a una legión de súper héroes conformado por "Green Arrow", "Flash", "Superman", "Superchica" entre otros.

Cabe decir, mientras Marvel ha tenido gran fortuna con su universo cinematográfico, DC Comics ha hecho lo propio a través de las series y las películas animadas de sus personajes, sobre todo, con lo que tiene que ver con el llamado "Caballero de la noche".

Kevin durante años se desarrolló en televisión y teatro, pero sobre todo ha hecho un excelente trabajo como actor de doblaje, especialmente como "Bruce Wayne", un personaje que le pertenece por derecho.

Conroy se inició como el superhéroe protector de ciudad Gótica en 1992, en Batman: La serie animada, un programa que se ha convertido en un clásico de culto para todos los admiradores del oscuro murciélago.

Conroy también está presente en otras animaciones del famoso personaje DC como Batman del Futuro, The Batman, Las Nuevas Aventuras de Batman, y películas como Batman: La Máscara del Fantasma, Batman Beyond: Return of the Joker, Batman: The Killing Joke, y videojuego de gran éxito como Batman: Arkham Asylum, Injustice: Gods Among Us, entre otros.