En clínica 16 aún faltan fisioterapeutas

Pese a que la Dirección del Hospital General de Zona N° 16 se había comprometido la semana pasada a que para este lunes 5 de agosto pasado ya habría fisioterapeutas en el turno vespertino la realidad es que no fue así.

En lugar de mandar más personal al área de rehabilitación, la solución que dio el IMSS básicamente consiste en darles más trabajo a los ya de por sí saturados fisioterapeutas del turno de la tarde y quienes ya estaban y tienen sus grupos qué atender.

Por la mañana hay 9 fisioterapeutas pero por la tarde eran 5 de los cuales dos se fueron, una porque se jubiló y otro porque solicitó licencia por una posición sindical.

Ante esta situación es la Dirección General de este HGZ N° 16 quien debiera conjuntamente con el Sindicato buscar una solución permanente como suplir dichas plazas ya sea de forma permanente, en el caso de la que se jubiló, o con una persona contratada de manera eventual por el tiempo que dure la otra persona en temas políticos.

El director del HGZ N° 16, Eduardo Rodríguez Castillo, no cumplió lo asegurado a los pacientes de que ya hubiera un médico o un especialista que les brindara la terapia y que supliera al menos una de las dos plazas que los dos médicos dejaron. En ambos casos se pueden cubrir estos espacios pero no lo hicieron.

Los pacientes comunicaron a esta casa editora que el lunes se presentaron tres fisioterapeutas que se encuentran en el área de Medicina Física.

Ellos informaron a los pacientes de afecciones o daños en las manos que estarían pasando con ellos en grupos de cinco en cinco en diferentes horarios. Los primeros a las 2 de la tarde, luego a las 3 y así sucesivamente, lo que satura más de pacientes a los que ya están y disminuye la calidad del servicio que se presta a los derechohabientes.

Además de no contar con el personal necesario y suficiente para las terapias no se cuenta con el equipo básico como es un ultrasonido, láser o cables para aparatos de electroestimulación que son básicos para la rehabilitación.

Los pacientes solicitaron la intervención del coahuilense y lagunero, Javier Guerrero, quien es el secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para resolver las carencias del IMSS.

De mal en peor