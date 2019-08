Alertan por frecuencia de altas temperaturas en los mares

Una investigación realizada en 65 grandes ecosistemas marinos, incluidos el Ártico, el Atlántico Norte, el Pacífico oriental y fuera de Australia, sorprendió incluso a científicos al revelar que en todo el mundo las temperaturas inusualmente altas se presentan con más frecuencia.

Dicha afirmación se desprende de un artículo publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el cual refiere que actualmente el cambio climático está generando cambios que causan que las condiciones vayan más allá de los niveles históricos registrados.

"Utilizando los ecosistemas oceánicos como caso de estudio, mostramos que la frecuencia de temperaturas sorprendentes aumenta más rápido de lo esperado. Luego usamos estos eventos como motivación para desarrollar una teoría sobre cómo las tendencias y los eventos de temperatura afectarán a las comunidades naturales y humanas", señaló.

El estudio llamado "Desafíos para las comunidades naturales y humanas debido a las sorprendentes temperaturas del océano" muestra que la frecuencia de los valores en los océanos ha aumentado más rápido de lo esperado; estas tasas de calentamiento podrían desplazar a las comunidades naturales, reduciendo su productividad y diversidad.

La investigación fue dirigida por Andrew J. Pershing, director científico del Instituto de Investigación del Golfo de Maine, lugar anteriormente identificado como una zona marina que presentaba un calentamiento cada vez mayor. Sin embargo, dicha tendencia ahora se registra en otros ecosistemas.